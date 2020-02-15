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15 Şubat 2020, Cumartesi
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'le ilgili o gerçek ortaya çıktı! ...

Adem Büyük'le ilgili o gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş...

'da golcü futbolcular Andone ve Falcao'nun yokluğunda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve attığı gollerle sarı-kırmızılılara kritik puanlar kazandıran 'ün, 'ta A takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

'ta altyapının kurucularından olan , 'de keşfedip 'a getirdiği 'le ilgili flaş bir gerçeği açıkladı.

Vardar, Galatasaray'da bu sezon başarılı bir grafik çizen tecrübeli futbolcunun hikayesini Sabah'a şu sözlerle anlattı:

Beşiktaş'ta altyapı için çalıştığımız dönemde geniş çaplı araştırmalara başladık. O dönem Artvin'de Arhavi Spor altyapısında oynayan 16 yaşındaki Adem Büyük'ü bulduk. Çok yetenekli ve gelecek vadeden bir oyuncuydu. Yaptığımız görüşmelerden sonra Beşiktaş'a getirdim. Futboluyla farkını gösteriyordu. Benim büyük çabalarıma rağmen onu Beşiktaş'ta A takıma bir türlü aldıramadık. Zeytinburnuspor'a, oradan da Akçaabat Sebatspor'a ve birçok takıma kiralık olarak gitti. Beşiktaş o dönem Holosko'ya 6 milyon dolar verdi! Üstüne de 'ya Burak, Adem ve Mustafa'yı verdiler. İşte paralar böyle heba oldu. Türk futboluna çok genç kazandırdım ama en büyük üzüntüm bunlara gereken değerin verilmemesi. , 'daki performansı sonrası Adem'i aldı. O da şu anda tüm yeteneklerini attığı gollerle sergiliyor. İstanbul'a ilk geldiğinde adapte olması zaman aldı. Adem'e o zaman şans verilseydi Türk futbolunda çok daha başarılı sezonlar geçirebilirdi. Şu anda 32 yaşında, tam bir profesyonellik örneği sergiliyor. Kendisini kutluyorum. İnşallah çok daha başarılı olur.

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  1. 15.02.2020
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