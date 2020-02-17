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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Derbi hazırlığı bugün başlıyor

Derbi hazırlığı bugün başlıyor

Siyah-beyazlı takım, derbisi hazırlıklarına bugün start verecek.

Siyah-beyazlı takım, derbisi hazırlıklarına bugün start verecek. Beşiktaşlı futbolcular dünü izinli geçirip dinlenme fırsatı buldu. 'nde bir araya gelecek olan takım, sahasında cumartesi günü oynayacağı derbisinin çalışmalarına başlaşacak. Taktik provalar üstünde durulacak.
  1. 17.2.2020
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