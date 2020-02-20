Beşiktaş'tan açıklama geldi! Yıldız isim yine antrenmana katılmadı
Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında cumartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Tedavisine tesiste devam edilen Adem Ljajic antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, sağanak yağmur altında kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ayak tenisi oyunları, gruplar halinde değişmeli olarak gerçekleştirildi. İdman, şut çalışması ile sona erdi. Ayak tenisi oyununu kazanan gruptaki Atiba Hutchinson, Kevin Prince Boateng ve Necip Uysal, sevinç fotoğrafı çektirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisine tesiste devam edilen Adem Ljajic katılmadığı belirtildi.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
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Toplam 1
Yorum
cascan Parasını veremediğiniz müddetçe bu tür kafa sakatlıklarının önüne geçemezsiniz.Zaten en büyük hastalık psikolojik olan değil mi?
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK mızın biraz nefes almasına katkı verecek olan bu kampanya daha gecikilmeden devreye konulmalı.Yoksa seneye elimiz kolumuz bağlı olacak
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK ve diğer büyük kulüpler,kişilerin ihtiraslarına kurban edildiler.Denetimsiz ve yaptırımsız harcamalar ve çanak tutan bir TFF.
Beşiktaş'tan açıklama geldi! Yıldız isim yine antrenmana katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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