Beşiktaş'tan açıklama geldi! Yıldız isim yine antrenmana katılmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, sağanak yağmur altında kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ayak tenisi oyunları, gruplar halinde değişmeli olarak gerçekleştirildi. İdman, şut çalışması ile sona erdi. Ayak tenisi oyununu kazanan gruptaki Atiba Hutchinson, Kevin Prince Boateng ve Necip Uysal, sevinç fotoğrafı çektirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisine tesiste devam edilen Adem Ljajic katılmadığı belirtildi.



Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.