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20 Şubat 2020, Perşembe
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'tan açıklama geldi! Yıldız isim yine antrenmana katılmadı

Beşiktaş'tan açıklama geldi! Yıldız isim yine antrenmana katılmadı

, ’in 23. haftasında cumartesi günü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Tedavisine tesiste devam edilen antrenmanda yer almadı.

, 'in 23. haftasında cumartesi günü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, sağanak yağmur altında kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ayak tenisi oyunları, gruplar halinde değişmeli olarak gerçekleştirildi. İdman, şut çalışması ile sona erdi. Ayak tenisi oyununu kazanan gruptaki , Kevin Prince Boateng ve , sevinç fotoğrafı çektirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisine tesiste devam edilen katılmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 20.02.2020
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