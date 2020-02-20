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20 Şubat 2020, Perşembe
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’dan sürpriz transfer

Kartal’dan sürpriz transfer

 17 yaşındaki 'u denemek için 'a getirdi. Andona 7 Ocak 2002'de 'da dünyaya geldi. 1.72 cm boyundaki oyuncu ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Şu anda Goddosky takımında forma giyen Jacob 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

17 yaşındaki 'u denemek için 'a getirdi. Andona 7 Ocak 2002'de 'da dünyaya geldi. 1.72 cm boyundaki oyuncu ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Şu anda Goddosky takımında forma giyen Jacob 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.
  1. 20.2.2020
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