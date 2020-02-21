Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan harekatı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Gökhan - Caner ikilisinin yakaladığı havayı Sivasspor'dan Mert Hakan-Emre Kılınç'ı alarak sürdürmek istiyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi ile birlikte yeni sezon transfer çalışmalarını da hız kazandı. Daha önceki asbaşkanlığı döneminde Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i koparmayı başaran Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerin ardından kolları sıvadı. Sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmeleri bitecek Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın işini şimdiden bitirmek isteyen Başkan Çebi'nin iki oyuncunun menajerine, "Bir yere gitmesinler, ikisine de Beşiktaş forması giydirelim. Yeni dönemde kuracağımız Beşiktaş'ın temel oyuncuları olsunlar" teklifini yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un da radarında olan iki oyuncu için Çebi'nin, Caner ve Gönül'de olduğu gibi bir taktik yürüttüğü bildirildi.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer politikası scout ekibinin raporları doğrultusunda şekillenmeye başladı. Buna göre Kartal gelecek sezon bonservis bedeli ödeyerek oyuncu almayacak. Özellikle Doğu Avrupa'dan gelen oyuncuların başarılı olması siyah-beyazlı yönetimi Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Polonya gibi ligleri yakından izlemeye itmiş durumda.
- 21.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan harekatı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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