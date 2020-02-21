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21 Şubat 2020, Cuma
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'tan Emre Kılınç ve harekatı!

Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan harekatı!

ekiplerinden 'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Gökhan - Caner ikilisinin yakaladığı havayı 'dan -Emre Kılınç'ı alarak sürdürmek istiyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın göreve gelmesi ile birlikte yeni sezon çalışmalarını da hız kazandı. Daha önceki asbaşkanlığı döneminde 'den ile 'i koparmayı başaran , Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerin ardından kolları sıvadı. Sezon sonunda ile sözleşmeleri bitecek ile Emre Kılınç'ın işini şimdiden bitirmek isteyen Başkan Çebi'nin iki oyuncunun menajerine, "Bir yere gitmesinler, ikisine de forması giydirelim. Yeni dönemde kuracağımız Beşiktaş'ın temel oyuncuları olsunlar" teklifini yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe, G.Saray ve 'un da radarında olan iki oyuncu için Çebi'nin, Caner ve Gönül'de olduğu gibi bir taktik yürüttüğü bildirildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK
Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer politikası scout ekibinin raporları doğrultusunda şekillenmeye başladı. Buna göre gelecek sezon bonservis bedeli ödeyerek oyuncu almayacak. Özellikle 'dan gelen oyuncuların başarılı olması siyah-beyazlı yönetimi , , , Polonya gibi ligleri yakından izlemeye itmiş durumda.

  1. 21.2.2020
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