Kilidi Boateng açacak
Teknik direktör Sergen Yalçın, tecrübeli yıldızı 10 numarada oynatacak. Atiba ile Elneny, Boateng’i besleyecek; Ganalı oyuncu da Burak Yılmaz’ı gol noktalarında buluşturacak.
Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak Trabzonspor derbisine çevrilmiş durumda. Şampiyonluk yarışında geride kalan ve bordo- mavili rakibini mağlup ederek yeniden bir seriye başlamak isteyen siyah-beyazlılarda, derbinin kilit isminin yeni transfer Kevin Prince Boateng olacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında orta alan kurgusunu bozmak istemeyen Sergen Yalçın, Mohammed Elneny ve Atiba Hutchinson'ı savunmanın önünde oynatacak.
PAS TRAFİĞİNİ BOZMALISIN
47 yaşındaki teknik adam, 10 numara mevkiinde sahaya sürmeyi düşündüğü Boateng'e ise kilit rol vermiş durumda. Sergen Yalçın, Ganalı futbolcuya rakibin zaafları hakkında uyarılarda bulundu. Ndiaye ve Sosa ikilisinin pas trafiğini bozmaları gerektiğinin altını çizdi. Atiba ve Elneny'nin kazandığı topları en çabuk şekilde Boateng'e ulaştırmalarının kendileri için hayati önem taşıdığını anlattı. Boateng de aldığı topları golcü Burak'la buluşturacak
Profesyonel kulüp kariyeri boyunca rakip fileleri toplam 69 kez havalandırmayı başaran Kevin Prince Boateng, 51 kez de asisti yapmayı başardı. Ganalı yıldız toplamda 120 gole direkt olarak katkıda bulundu. Boateng, Beşiktaş formasıyla 2 maçta toplam 131 dakika görev yaparken, 1 de gol attı.
- 21.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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