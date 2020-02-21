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21 Şubat 2020, Cuma
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Kilidi Boateng açacak

Kilidi Boateng açacak

Teknik direktör , tecrübeli yıldızı 10 numarada oynatacak. Atiba ile Elneny, Boateng’i besleyecek; Ganalı oyuncu da ’ı gol noktalarında buluşturacak.

'ta tüm gözler yarın oynanacak derbisine çevrilmiş durumda. Şampiyonluk yarışında geride kalan ve bordo- mavili rakibini mağlup ederek yeniden bir seriye başlamak isteyen siyah-beyazlılarda, derbinin kilit isminin yeni olacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında orta alan kurgusunu bozmak istemeyen , Mohammed Elneny ve 'ı savunmanın önünde oynatacak.

PAS TRAFİĞİNİ BOZMALISIN
47 yaşındaki teknik adam, mevkiinde sahaya sürmeyi düşündüğü Boateng'e ise kilit rol vermiş durumda. Sergen Yalçın, Ganalı futbolcuya rakibin zaafları hakkında uyarılarda bulundu. Ndiaye ve Sosa ikilisinin pas trafiğini bozmaları gerektiğinin altını çizdi. Atiba ve Elneny'nin kazandığı topları en çabuk şekilde Boateng'e ulaştırmalarının kendileri için hayati önem taşıdığını anlattı. Boateng de aldığı topları golcü Burak'la buluşturacak
Profesyonel kulüp kariyeri boyunca rakip fileleri toplam 69 kez havalandırmayı başaran Kevin Prince Boateng, 51 kez de asisti yapmayı başardı. Ganalı yıldız toplamda 120 gole direkt olarak katkıda bulundu. Boateng, Beşiktaş formasıyla 2 maçta toplam 131 dakika görev yaparken, 1 de gol attı.

  1. 21.2.2020
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