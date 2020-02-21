TSYD'den açıklama geldi! 4 büyük kulübün başkanı canlı yayında görüşecek mi?
20 Şubat Perşembe günü Türkiye Spor Yazarları Derneği, yaptığı yazılı açıklamada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının bir panelde buluşacağını ve etkinliğin tüm ulusal kanallardan yayınlanacağını açıklamıştı. Bunun ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe cephesi, konu ile ilgili kendilerine bir bilgi gelmediğini açıklamış ve olası toplantıya katılmayacaklarını kamuoyuna duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından TSYD, yeni bir açıklama yayınladı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 4 büyük kulüp başkanını açık oturuma davet etmesi ve sonrasında gelen tepkiler üzerine açıklama yayımladı.
TSYD'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır."
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 10:17
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
TSYD'den açıklama geldi! 4 büyük kulübün başkanı canlı yayında görüşecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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