TSYD'den açıklama geldi! 4 büyük kulübün başkanı canlı yayında görüşecek mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş TSYD'den açıklama geldi! Başkanlar canlı yayında buluşacak mı?

'den açıklama geldi! 4 büyük kulübün başkanı canlı yayında görüşecek mi?

TSYD'den açıklama geldi! 4 büyük kulübün başkanı canlı yayında görüşecek mi?

20 Şubat Perşembe günü , yaptığı yazılı açıklamada , , ve başkanlarının bir panelde buluşacağını ve etkinliğin tüm ulusal kanallardan yayınlanacağını açıklamıştı. Bunun ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe cephesi, konu ile ilgili kendilerine bir bilgi gelmediğini açıklamış ve olası toplantıya katılmayacaklarını kamuoyuna duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından , yeni bir açıklama yayınladı.

(), 4 büyük kulüp başkanını açık oturuma davet etmesi ve sonrasında gelen tepkiler üzerine açıklama yayımladı.

TSYD'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır."

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 10:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TSYD'den açıklama geldi! 4 büyük kulübün başkanı canlı yayında görüşecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN