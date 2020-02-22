Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Yarışın içinde olduğumuz söylenemez!
Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor'un Sörtloth ile öne geçtiği karşılaşmada Beşiktaş Boateng ve Vida'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Siyah-beyazlılar Norveçli golcü Sörtloth'un son dakikalarda attığı gole engel olamayınca karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bugünkü beraberlikle yarışın içinde olduğumuz söylenemez. İki takım da iyi mücadele ettiler. Kendi oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama:
"Oyuncuların performansından çok memnunum, kazanmak için her şeyi yaptılar. Böyle maçlarda küçük ayrıntılar... Rakibin hiç kaleye gelmediği maçta 1-0 mağlupken, 2-1 iken birçok pozisyona giriyoruz, atacaksın, kazanmak için atacaksın, maçı bitireceksin. İnanılmaz pozisyonlar harcadık."
"Ligi nerede bitirebiliyorsak, orada bitirmeye çalışacağız. Bugün de kazanmak istiyorduk, oyuncular da gösterdiler, tamamen bizim kontrolümüzde olan bir oyun, çok rahat kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Ufak tefek problemlerimiz var, bunu şu anda çözemiyoruz. Sezonu bitirip, yeni sezonda yeni yapılanma dönemi, kafamızda bir şeyler var. Her şeyi konuşmak için erken."
"TÜM CAMİA OFANSİF OYUN İSTİYOR"
"Beşiktaş her zaman ofansif oynamalı, özellikle içeride oynadığımız maçlarda tüm camia ofansif oynayan, mücadele eden, kazanma arzusuyla dolu bir takım görmek istiyor, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."
"SIKINTI YAŞIYORUZ"
Trabzonspor'un ilk golünden önceki faul pozisyonuna değinen Sergen Yalçın, hakemler için tepki gösterirken, "Atiba'nın pozisyonunu çok değerlendirmek istemiyorum, görmedim, faul mü değil mi bilmiyorum. Hakemin Sosa lehine maçın başında verdiği bir faul var, Atiba'ya yapılan pozisyon ondan daha ağırdı, istese çalabilirdi. Sezon başından beri hakem arkadaşlarla ilgili camia olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapabilir diyoruz ama hep aynı tarafa mı oluyor bu hatalar, bu da konuşulması gerekenlerden biri." mesajını yolladı.
"YARIŞIN İÇİNDE OLDUĞUMUZ SÖYLENEMEZ"
Sergen Yalçın ayrıca, "Bugünkü beraberlikle yarışın içinde olduğumuz söylenemez. İki takım da iyi mücadele ettiler. Kendi oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 23:12
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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