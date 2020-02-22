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22 Şubat 2020, Cumartesi
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tribünlerinde arbede çıktı!

Beşiktaş tribünlerinde arbede çıktı!

'in 23. haftasında sahasında 'u konuk etti. Siyah beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada ev sahibi tribünlerinde arbede çıktı. İşte o görüntüler...

ile derbi maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta istenmeyen görüntüler vardı. Beşiktaş tribünlerinde arbede çıktı ve güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.



  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 22:26
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