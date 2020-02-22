Beşiktaş tribünlerinde arbede çıktı!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada ev sahibi tribünlerinde arbede çıktı. İşte o görüntüler...
Beşiktaş ile Trabzonspor derbi maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta istenmeyen görüntüler vardı. Beşiktaş tribünlerinde arbede çıktı ve güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 22:26
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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