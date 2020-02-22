Beşiktaş 2-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında ligin iki dev ekibi Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Trabzonspor 5. dakikada Sörloth ile öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken 2. yarıda tam 3 gol geldi.

57. dakikada ev sahibi ekibin yeni transferi Kevin Prince Boateng ağları havalandırdı. Bu golün ardından da baskısını sürdüren siyah-beyazlılar adına ikinci gol hırvat oyuncu Domagoj Vida'dan geldi. Geriden gelip öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar skor üstünlüğünü 90+1. dakikaya kadar koruyabildi. Trabzonspor'un Norveçli süper yıldızı Sörloth attığı golle skoru 2-2'ye getirirken mücadelenin de sonucunu belirledi.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

PUAN DURUMU

MAÇTAN DAKİKALAR

MS | BEŞİKTAŞ 2-2 TRABZONSPOR

90+4' Caner'in ortasında Atiba'nın kafa vuruşu direğin üzerinden auta çıktı.

90+4' Atiba'nın pasıyla topla buluşan Burak'ın vuruşunda müdahalesini yapan Da Costa topu kornere yolladı.

90+3' Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir sarı kart gördü.

90+1' GOL! Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Caleb Ekuban, pasını ceza sahasına aktardı. Beşiktaş oyuncularının dokunamadığı topa arka direkte vuruşunu yapan Sörloth kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skora yeniden denge getirdi.

90' Pereira'ya yaptığı faulün ardından Necip sarı kart gördü.

89' Caner'in serbest vuruştan yaptığı orta savunmadan sekerek kornere çıktı.

87' Girdiği pozisyonun ardından yerde kalan ve değişiklik isteyen N'Koudou oyundan çıktı. Necip Uysal oyuna girdi.

87' Trabzonspor'da son oyuncu değişikliği. Bilal Başaçıkoğlu, Guilherme'nin yerine oyuna girdi.

86' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına giren N'Koudou'nun vuruşu yandan auta çıktı.

85' Gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışından vuruşunu yapan Campi'nin şutu Atiba'ya çarpsa da Karius topu kornere çelmeyi başardı.

84' Caner'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Uğurcan gole izin vermedi.

83' Sosa'nın pasıyla topla bululşan Kamil Ahmet'in ortasında Beşiktaş savunması pozisyonu önledi.

82' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Gökhan çerçeveyi bulamadı.

82' Sol kanatta topla buluşan N'Koudou pasını ceza sahası içindeki Boyd'a aktardı. Boyd'un vuruşu Campi'ye çarparak kornere çıktı.

81' Gökhan'ın yolladığı uzun pası kontrol eden Burak, pasını sol kanada aktarmak istedi ancak Trabzonspor savunması tehlikenin büyümesini önledi.

81' Guilherme'nin ortasına iyi yükselen Ekuban istediği kafa vuruşunu yapamadı ve Caner topu uzaklaştırdı.

80' Ekuban'a yaptığı faulün ardından Elneny sarı kart gördü.

78' Beşiktaş'ya oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kevin-Prince Boateng, giren oyuncu Tyler Boyd.

77' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Guilherme'nin yaptığı kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

75' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Guilherme'nin yaptığı kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

73' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Diaby'nin ortası savunmadan sekerek Atiba'ya geldi. Atiba topu tekrar Diaby'ye kazandırdı. Diaby'nin ortasında Burak'tan önce araya giren Trabzonspor savunması pozisyonu önledi.

71' Sağlık görevlileri, kendini yere bırakan Kevin-Prince Boateng'in tedavisi için oyun alanına girdi.

70' Guilherme'nin ara pasıyla topla buluşan Ekuban yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

69' Ndiaye'nin ters vuruşunda topu alan Diaby rakip savunma oyuncularını geçemedi. Campi topu uzaklaştırmayı başardı.

68' Guilherme, savunma arkasına sarkan Ekuban'ı gördü. Guilherme'nin pası kaleci Karius'ta kaldı.

67' Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya önce N'Koudou ardından Caner istedikleri vuruşları yapamadı ve top auta çıktı.

66' Trabzonspor'da Caleb Ekuban, Doğan Erdoğan'ın yerine oyuna girdi.

64' GOL! Caner'in köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Ruiz vurdu ama Uğurcan gole izin vermedi. Top en son Vida'nın önünde kaldı. Hırvat oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ve Beşiktaş öne geçti.

64' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Jeremain Lens giren isim Abdoulay Diaby.

64' Burak Yılmaz pasını Lens'e aktardı. Lens, Boateng ile duvar pası yapmak istedi araya giren Novak topu kornere yolladı.

62' Caner'in sol kanattan yaptığı ortanın ardından yaşanan karambolde top en son Elneny'de kaldı. Elneny'nin köşeye giden vuruşunu Uğurcan son anda kornere çeldi.

61' N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Gökhan Gönül pasını ceza sahasına göndermek istedi. Trabzonspor savunması tehlikenin büyümesini önledi.

60' Sosa topu Sörloth ile buluşturmak istedi ama Arjantinli oyuncunun pası kaleci Karius'ta kaldı.

59' Campi'nin ceza sahasına gönderdiği top Sörloth ve Ruiz'i aşarak auta çıktı.

57' GOL! Sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz'ın içeri çevirdiği topa Campi'den önce dokunan Kevin-Prince Boateng topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş beraberliği yakaladı.

56' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında Burak Yılmaz kafa vuruşunu yaptı. Top kalenin sağından auta çıktı.

55' Trabzonspor'da oyuncu Değişikliği Daniel Andre Sturridge Kamil Ahmet Çörekçi

54' Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruş baraja çarparak kornere çıktı.

53' Faulün ardından Gaston Campi sarı kart gördü. Arjantinli oyuncu gördüğü bu sarı kartla gelecek hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

53' Boateng, Campi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul kararını verdi.

51' Beşiktaş'ın korner kazandığı pozisyonun ardından Burak Yılmaz ile Joao Pereira arasında bir gerginlik yaşandı. Hakem Fırat Aydınus iki oyuncuyu da uyardı.

50' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Elneny boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

48' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner pasını Atiba'ya gönderdi. Atiba topu Burak Yılmaz'a aktardı. Burak müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top Uğurcan'da kaldı.

47' Burak Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı Campi taca yolladı.

46' İkinci 45 dakikaya Trabzonspor başladı.

Erman Toroğlu: Trabzonspor'un attığı golden önce bir faul yok. pic.twitter.com/1loINSre6J — Fotomaç (@fotomac) February 22, 2020

İY | BEŞİKTAŞ 0-1 TRABZONSPOR

45+ 2' Uğurcan'ın kullandığı kale vuruşunda Sörloth topu Sturridge'e indirdi. Sturridge tekrar Sörloth'u görmek istese de Beşiktaş savunması tehlikeyi önledi.

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.

45' Pereira'dan kurtulan N'Koudou'nun ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

43' Atiba'dan topu kapan Sosa sağ kanattan atağı geliştirmek istedi ama Caner Erkin buna izin vermeyerek topu takımına kazandırdı.

42' Sosa, savunma arkasına sarkan Guilherme'ye pasını göndermek istedi. Kalesinden çıkan Karius topun sahibi oldu.

41' Sosa'nın serbest vuruştan gönderdiği uzun top Campi ve Caner'i aşarak auta çıktı.

40' Lens'in pasını Burak'a göndermek istedi. Son anda araya giren Campi, mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

39' Caner'in köşe vuruşundan yaptığı ortayı Uğurcan Çakır yumruklayarak topu taca yolladı.

38' N'Koudou'dan topu aldıktan sonra ceza sahasına bakan Caner'in ortası kaleci Uğurcan'da kaldı.

36' Karius'un gönderdiği uzun topu Burak Yılmaz kontrol etti. Burak topu Atiba'ya gönderdi. Atiba ise atağın yönünü sağ kanada çevirmek isterken Lens'le yaşadığı anlaşmazlık sonucu top taca çıktı.

35' Boateng'in pasıyla topal buluşan N'Koudou ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

33' Sol kanatta topla buluşan N'Koudou, rakiplerini geçemedi ve en son kendisine çarpan top auta çıktı.

32' Caner'den topu kurtaran Doğan'ın ortasında Ndiaye bekletmeden topu Guilherme'ye indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Guilherme'nin vuruşu auta gitti.

30' Vida'nın ceza sahasına gönderdiği topta N'Koudou kaleciyle karşı karşıya kaldı. N'Koudou'nun vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topa Boateng şutunu çekti ama kaleyi tutturamadı. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırarak pozisyonda ofsayt olduğunu belirtti.

29' Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens'in yaptığı orta Uğurcan'da kaldı.

29' Beşiktaş beraberlik golü için Trabzonspor'un yarı sahasına yerleşmiş durumda.

27' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in vuruşu auta gitti.

27' Caner'in ortasında Gökhan kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan harika bir refleksle topu kornere çeldi.

27' Atiba'nın pasıyla topla buluşan Lens bekletmeden ortasını yaptı. Burak'ın vuruşunu savunma kornere yolladı.

25' Atiba sağ kanattaki Lens'e topu gönderdi. Lens tekrar Atiba'yı görmek istedi ama Campi izin vermedi. En son Atiba'ya çarpan top auta çıktı.

24' Sturridge'in uzun pasında Guilherme topu Sörloth'a indirdi. Sörloth pasını Sturridge'e aktardı. İngiliz oyuncunun vuruşu auta gitti.

22' Takım arkadaşı Doğan'la çarpışan Ndiaye yerde kaldı. Sağlık görevlileri tedavi için sahaya girdi.

21' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Ruiz topu uzaklaştırdı. Dönen topa Ndiaye vuruşunu yaptı. Bu sefer de Gökhan tehlikenin büyümesini önledi.

21' Uğurcan'ın gönderdiği uzun topta Vida istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top kornere çıktı.

20' Gökhan'ın yaptığı ortayı Campi karşıladı. Dönen topu kontrol eden Gökhan pasını Lens'e aktardı ama Hollandalı futbolcunun ofsaytta olduğu gerekçesiyle atak sona erdi.

19' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan N'Koudou çerçeveyi bulamadı.

18' Sosa pasını Sörloth'a gönderdi. Norveçli oyuncu Elneny'den topu kurtarsa da yardımcı hakem bayrağını kaldırarak pozisyonda ofsayt olduğunu belirtti.

17' Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü ve savunmanın uzaklaştırdığı top Karius'a geldi.

16' Manuel Da Costa, Boateng'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Burak'ın pasıyla topla buluşan Boateng, Manuel Da Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş kullanacak.

14' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Burak topu sol kanattaki N'Koudou'ya gönderdi. N'Koudou'nun ortasında Doğan topu kornere gönderdi.

13' Victor Ruiz, sağ kanattaki Gökhan Gönül'e pasını göndermek istedi. Araya giren Novak topu taca yolladı.

12' Sosa'nın savunma arkasına gönderdiği topta Sörloth istediği kontrolü sağlayamadı ve top auta çıktı.

11' Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Pereira müdahale etti. Dönen topu N'Koudou bekletmeden Elneny'ye gönderdi. Elneny'nin vuruşunda Burak Yılmaz'a çarpan top direğin yanından auta gitti.

10' Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta Atiba'dan önce Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.

9' Gelişen Beşiktaş atağında Doğan'ın Boateng'e yaptığı müdahale sonrası Beşiktaş serbest vuruş kazandı.

8' Lens ile Doğan'ın ikili mücadelesinde Doğan Erdoğan yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

7' Pozisyonda faul olup olmadığına dair yapılan VAR incelemesinde herhangi bir ihlale rastlanmadı ve gol geçerli sayıldı.

5' GOL! Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Karius'u mağlup etti ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

4' Uğurcan'ın hatasıyla oluşan Beşiktaş atağında Burak Yılmaz topla buluştu ama Trabzonspor savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.

3' Karius'un gönderdiği uzun pası Gökhan kontrol edemedi ve top taca çıktı.

2' Sörloth'un pasını Sturridge'e göndermek istedi. İngiliz oyuncunun kontrol edemediği top Karius'ta kaldı.

1' Victor Ruiz pasını Caner'e aktarmak istedi. Araya giren Sturridge topu taca yolladı.

1' Vodafone Park'ta Fırat Aydınus ilk düdüğü çaldı ve dev derbi başladı...

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi, Trabzonsporlu taraftarlar Taksim'de toplanarak, maçın yapılacağı stada hareket etti. pic.twitter.com/RMqVKkULbo — Fotomaç (@fotomac) February 22, 2020

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR REKABETİNE DAİR NOTLAR...

ÇİMŞİR TARİHE GEÇEBİLİR

Bordo-mavili takımı liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca, Beşiktaş'ı yenmesi halinde, kendisi gibi 2004- 05'in devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.

TARİHİ DERBİ

Trabzonspor, Beşiktaş'ı devirirse 1983 yılından sonra rakibi karşısında 3 maç üst üste kazanmış olacak. Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor bugün deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavilile sahadan 3 puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.

15 YILIN EN İYİSİ

Bordo-mavili takım, bugün deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederse 2003- 04'teki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun 3 puan serisine ulaşacak. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atıp galibiyet serisini 7'ye çıkacak.

36 SEZON SONRA BİR İLK

Fırtına, Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst ezeli rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak...

MÜCADELE ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Trabzonspor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (3G 4B), tek yenilgisini Ağustos 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda aldı (1-2).

- Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, Eylül 1983'ten bu yana rakibini üst üste üç kez mağlup edemiyor.

- Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, rakibini en son 2010/11 sezonunda her iki maçta da mağlup etti.

- Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a evinde 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş (7G 5B), iç sahada son derbi mağlubiyetini bordo mavili ekipten aldı (Ağustos 2015).

- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son altı Süper Lig derbisini kaybetmeyen Trabzonspor (3G 3B), daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Mayıs 1983-Nisan 1985 arasında yaşadı (12 maç).

- Beşiktaş bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım (11G). Trabzonspor ise Gençlerbirliği'nin (15 puan) ardından skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden ekip (14 puan).

- Burak Yılmaz'ın Ocak 2014'ten bu yana gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (6 maç). Burak, bordo mavili ekibe Süper Lig'deki son golünü Galatasaray forması giyerken attı (Aralık 2013).

- Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Trabzonspor (8; Kasımpaşa ile birlikte). Alman kaleci, bordo mavili ekibe karşı oynadığı üç Süper Lig maçında da ceza sahası dışından gol yedi.

- Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth bu maçta da gol atarsa, Şota Arveladze'nin (1995/96'da 25 gol) ardından Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.

- Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).