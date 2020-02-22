İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Kayserispor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşan Göztepe ile Gaziantep 1-1'lik skorla puanları paylaştı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

22 Şubat 2020 Cumartesi 19:17
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla sürdü. Günün açılış maçında Kayserispor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşan Göztepe ile Gaziantep FK, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

18- Kayserispor 16 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

17- Kasımpaşa 16 PUAN

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