İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Kayserispor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşan Göztepe ile Gaziantep 1-1'lik skorla puanları paylaştı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...