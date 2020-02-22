Sergen Yalçın Loris Karius'un gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor beraberliği sonrası ayrılığı duyurdu. Yalçın, kaleci Karius'un gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı.
Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius gelecek sezon takımda olmayacak. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı ve maçın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius gelecek sezon bizimle olmayacak, sözleşmesindeki şartlar çok ağır." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, hafta içinde 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirmişti.
Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 23:32
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Sergen Yalçın Loris Karius'un gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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