Sergen Yalçın Loris Karius'un gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Loris Karius'un gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı

Sergen Yalçın Loris Karius'un gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı

ekiplerinden 'ın teknik direktörü , beraberliği sonrası ayrılığı duyurdu. Yalçın, kaleci Karius'un gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı.

'ta Alman file bekçisi Loris Karius gelecek sezon takımda olmayacak. 'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında 'la 2-2 berabere kaldı ve maçın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü önemli açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius gelecek sezon bizimle olmayacak, sözleşmesindeki şartlar çok ağır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, hafta içinde 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirmişti.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 23:32
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