Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi'' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi''

Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi''

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Boateng'in önderliğinde ataklarını sıklaştırdı ve 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak 90+2'de Alexander Sörloth'un golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, 1 puana razı oldu. Kevin-Prince Boateng'in bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...
22 Şubat 2020 Cumartesi 22:11
Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi''

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng kalitesini göstermeye başladı. Siyah-beyazlıların Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı maçta attığı golün yanı sıra gösterdiği performansla da alkış toplayan Ganalı futbolcu sosyal medyaya damga vurdu.

İŞTE O YORUMLAR

GALERİ DEVAM EDİYOR
Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi''
Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi''
Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi''
Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi''
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN