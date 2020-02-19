Zirvede Fırtına var! İşte Süper Lig'de haftanın panoraması

Süper Lig'de yeni lider 1 maç eksiğine rağmen Trabzonspor... Fırtına bu hafta Karadeniz'de koptu. Trabzon'a lider gelen Sivas, zirveyi bordo-mavililere bırakıp, ikinci yarıdaki kötü gidişatına 'dur' diyemedi. Hüseyin Çimşir'in öğrencileri 2010-11 sezonundan sonra ilk kez zirvenin tadını çıkarıyor. Sivasspor karşısında Trabzonspor'u zirveye taşıyan Sörloth, takımının şampiyonluk yolunda en önemli kozu olmaya devam ediyor. Yiğidolar ise çalkantılı başladığı ikinci yarıda, bir türlü düzlüğe çıkamadı ve bunun sonucunda da liderliği güçlü rakibine teslim etti.

KANARYA VE KARTAL ÇÖKTÜ

İkinci yarıda kayıpsız ilerleyen G.Saray, Y.Malatya engelini da aşıp 6'da 6'yla lider Trabzon'un 2 puan gerisinde zirveye yanaştı. Derbi haftasına moralli giren sarı-kırmızılılar, Kadıköy'deki galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor. Bir türlü kazanma alışkanlığını yakalayamayan F.Bahçe, Başkentte de umduğunu bulamadı. Derbi, Ersun Yanal'ın geleceğinde belirleyici rol oynayacak. Sergen Yalçın'la çıkışa geçen beşiktaş, şampiyonluk adaylarından Başakşehir'e takıldı. Şehir, iddiasını ortaya koydu. Göztepe, Kayseri ve G.Birliği, deplasmanda şov yaptı.

HAFTANIN ASİSTİ: Fredy (Antalyaspor)

Angolalı kanat oyuncusu, Kasımpaşa'nın kilidini açan isim oldu. Fredy, sol çaprazdan iki savunmacıyı paralel geçen klas pasında, Jahovic'e adeta 'al da at' dedi.

HAFTANIN KURTARIŞI: Göktuğ Bakırbaş (Göztepe)

Cezalı Beto'nun yerine oynayan 23 yaşındaki Göktuğ, Konya'da galibiyetin mimarı oldu. Genç eldiven, kalesine gelen 5 şutun 4'ünü kurtarmayı başardı.

HAFTANIN TAKIMI: Ankaragücü

Şampiyonluk adayı F.Bahçe karşısında devre arasında topladığı takımla, bu kadar derli toplu oynayıp 3 puanı alan Ankaragücü, alkışı fazlasıyla hak etti.

HAFTANIN SÖZÜ: Erman Toroğlu

Doğru dürüst oynamayan futbolcular, "Nasıl olsa yöneticiler suçluyu buldular" diye düşündüler. Bakanlar, TFF Başkanı, hakemler, Erman Toroğlu suçlu. Suçluoğlu suçlu ürettiler ama kazın ayağı öyle değil. İki saatte kurulan toplama ama ruhu olan takım, bakın sizi ne hallere soktu.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

2. penaltıyı Maxim'in atması için işaret eden Sumudica, ısrar eden Muhammet'in penaltıyı kaçırmasının ardından sinirlenip içeri gitti.

HAFTANIN OLAYI: Muhammet'in penaltı kabusu

Gaziantep FK'nin golcüsü Muhammet Demir, 57. ve 62. dakikalarda iki penaltı atışından yararlanamadı. Birini direğe, birini de üstten auta gönderen tecrübeli golcü, büyük şanssızlık yaşarken, hocası Sumudica'yı da çileden çıkardı. Daha önce Muhammet gibi bir maçta 2 penaltı kaçıran futbolcu, Alanya'nın golcüsü Cisse olmuştu.

HAFTANIN YILDIZI: Sinan Gümüş (Antalyaspor)

İNENLER:

Sıvasspor

Ersun yanal

Kasımpaşa

Ljajıc

ÇIKANLAR:

Antalya

Göztepe

Gerson Rodrıgues

Serdar Gürler

CEZA TAHTASI:

KIRMIZI KART: Fernandes (Ç.Rizespor)

SARI KART: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor), Mikel (Trabzonspor), Gustavo (Fenerbahçe), Doğukan Sinik (Antalyaspor), Talbi (Ç.Rizespor), Crivelli (Başakşehir), Thiam (Kasımpaşa)

HAFTANIN GOLÜ: Andre Castro (Göztepe)

Konya'da takımını öne geçiren Portekizli maestro ustalığını konuşturdu. Ceza alanı dışında önüne düşen topu, klas bir plaseyle ağlarla buluşturdu.

HAFTANIN HOCASI: Mustafa Reşit Akçay / Ankaragücü

Ankaragücü, devre arasında transferin son günü 15 oyuncuyu kadrosuna kattı. Takımın başına da ligin filozof hocası Akçay'ı getirmesi tam isabet oldu. Akçay'la son dört maçında 2 beraberlik, 2 galibiyet alan Başkent ekibi, Fenerbahçe karşısında karakter ortaya koydu.

GOL KRALLIĞI:

Sörloth (Trabzon) 17

Cisse (Alanya) 16

Jahovic (Antalya) 13

Muriç (Fenerbahçe) 12

Stancu (Gençlerbirliği) 12

Yatabare (Sivas) 10

Crivelli (Başakşehir) 9

ASİST KRALLIĞI:

Visca (Başakşehir) 10

Caner (Beşiktaş) 9

Ömer (Galatasaray) 8

Guilherme (Trabzon) 6

Ljajic (Beşiktaş) 6

Kruse (Fenerbahçe) 6

Nwakaeme (Trabzon) 5

Bu sezon Süper Lig'de en fazla takıma gol atan oyuncu Trabzonspor'un santrforu Alexander Sörloth oldu.

Ligde son 6 maçı kazanan G.Saray, Nisan-Ağustos 2018'den (9 maç) bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı.

Bu sezon ligde ilk kez üst üste üç maçta kazanamayan F.Bahçe, dış sahada da ilk kez üst üste 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ı yıkan golü atan Başakşehirli Demba Ba'nın ligde rakip kaleye çektiği son 3 isabetli şut da gol oldu.