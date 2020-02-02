Galatasaray - Kayserispor CANLI

Galatasaray, Kayserispor karşısında hata yapmak istemiyor. İki ezeli rakibi olan Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada puan kaybı yaşama istemeyen Terim'in öğrencilerinde parola mutlak galibiyet. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük.

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Lopes, Diego Angelo, Rienstra, Emre Taşdemir, Djedje, Gustavo, Pedro Henrique, Anthony, Situm, Mesanovic.

NOTLAR...

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçında iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ve Adem Büyük bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 21. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

DÖRT FUTBOLCU FORMA GİYEMİYOR

Galatasaray'da dört futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Hes Kablo Kayserispor müsabakasında oynayamıyor.

İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı yaşayan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Mario Lemina ile sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemiyor.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 48. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 30-3, gol sayılarında da 104-36 üstünlüğü var - Galatasaray, rakibiyle İstanbul'da yaptığı 23 maçın 19'unu kazanırken, sadece 2 kez yenildi

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde bugün 48. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 47 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 23 lig maçının 19'unu kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 67 gol atıp kalesinde 16 gol gördü.