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02 Şubat 2020, Pazar
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Galatasaray - Kayserispor CANLI

'in 20. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Bu haftaya kadar aldığı 9 galibiyet ve 6 beraberlikle 33 puan toplayan Galatasaray 19. hafta sonunda 6. sırada kendine yer bulmuştu. Kayserispor ise son sırada yer alıyor. Seyircisinin önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

, karşısında hata yapmak istemiyor. İki ezeli rakibi olan Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada puan kaybı yaşama istemeyen Terim'in öğrencilerinde parola mutlak galibiyet. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, .

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Lopes, Diego Angelo, Rienstra, Emre Taşdemir, Djedje, Gustavo, Pedro Henrique, Anthony, Situm, Mesanovic.

NOTLAR...

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, 'de çıktığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve 'u mağlup etti.

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray'ın zirve planı

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçında iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ve Adem Büyük bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 21. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

DÖRT FUTBOLCU FORMA GİYEMİYOR

Galatasaray'da dört futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Hes Kablo Kayserispor müsabakasında oynayamıyor.

İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı yaşayan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Mario Lemina ile sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemiyor.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 48. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 30-3, gol sayılarında da 104-36 üstünlüğü var - Galatasaray, rakibiyle 'da yaptığı 23 maçın 19'unu kazanırken, sadece 2 kez yenildi

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde bugün 48. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 47 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 23 lig maçının 19'unu kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 67 gol atıp kalesinde 16 gol gördü.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 18:54
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