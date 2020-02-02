Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu!
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına dahil oldu. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Adem Büyük, Ryan Donk ve Feghouli (2) kaydetti. Maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.
Aslan evinde Kayserispor'u 4-1'le geçerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle bir seri yakalayan Cimbom, son 4 haftayı galibiyetle kapattı. Kayserispor galibiyetinin ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmayı değerlendirirken, şampiyonluk yorumunda bulundu.
Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Terim, "İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil. Oyunda değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Bugün beraber oynamayı, birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Her geçen maç oynama süresini daha da arttırıyorlar. 3 puan, artık bizim için, hele de kendi evimizde kazanmak çok güzel" dedi.
Şampiyonluk yarışı için görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Zirvenin ortağı çok, rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, her maç ayrı bir senaryo. Hiç kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünüp, ayrı analiz ederek, sadece kendi oyunumuza ve 3 puana odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerin kaybının bir anlamı oluyor" ifadelerini kullandı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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