Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu!

'den şampiyonluk yorumu!

Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu!

'in 20. haftasında sahasında Hes Kablo 'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına dahil oldu. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri , ve Feghouli (2) kaydetti. Maç sonunda Galatasaray önemli açıklamalarda bulundu.

Aslan evinde 'u 4-1'le geçerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle bir seri yakalayan Cimbom, son 4 haftayı galibiyetle kapattı. Kayserispor galibiyetinin ardından , karşılaşmayı değerlendirirken, şampiyonluk yorumunda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Terim, "İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil. Oyunda değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Bugün beraber oynamayı, birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Her geçen maç oynama süresini daha da arttırıyorlar. 3 puan, artık bizim için, hele de kendi evimizde kazanmak çok güzel" dedi.

Şampiyonluk yarışı için görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Zirvenin ortağı çok, rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, her maç ayrı bir senaryo. Hiç kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünüp, ayrı analiz ederek, sadece kendi oyunumuza ve 3 puana odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerin kaybının bir anlamı oluyor" ifadelerini kullandı.

  1. 02.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN