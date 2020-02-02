Ryan Donk attığı golü anlattı! ''Çılgınca...''

Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu. Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Ryan Donk attığı şık golle galibiyete katkıda bulundu. Deneyimli futbolcu maçın ardından attığı golü anlatırken, karşılaşmayı değerlendirdi.

''ÇILGINCA BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM''

Attığı gol ile ilgili konuşan Donk; "Kendi forvetlerimize bakıyorum, onları seyrediyorum. Ömer'den güzel bir pas geldi, kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim ve çılgınca bir şey yapmak istedim." dedi.

Ryan Donk kendisini geliştirmek için çalışma düzenini de; "Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor." diyerek açıkladı.

İşte Ryan Donk'un gol vuruşundan enstantaneler...





















