Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! "Dani Alves gelsin imza alsın"

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona ererken, goller Adem Büyük ve Ryan Donk'tan geldi. Adem Büyük'ün golünde asisti gerçekleştiren ve performansıyla dikkat çeken Mariano ise sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.