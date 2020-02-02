Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! 'Dani Alves gelsin imza alsın' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galeri Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! "Dani Alves gelsin imza alsın"

Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! "Dani Alves gelsin imza alsın"

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle biterken, takımın ilk golünde asisti gerçekleştiren Mariano gösterdiği performans sonrası sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
2 Şubat 2020 Pazar 20:43 Güncelleme: 02.02.2020 20:45
Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! Dani Alves gelsin imza alsın

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.

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Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! Dani Alves gelsin imza alsın

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona ererken, goller Adem Büyük ve Ryan Donk'tan geldi. Adem Büyük'ün golünde asisti gerçekleştiren ve performansıyla dikkat çeken Mariano ise sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! Dani Alves gelsin imza alsın

İŞTE SOSYAL MEDYADAN MARIANO'YA GELEN TEPKİLER

Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! Dani Alves gelsin imza alsın
Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! Dani Alves gelsin imza alsın
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