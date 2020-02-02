HaberlerGaleriMariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! "Dani Alves gelsin imza alsın"
Mariano asisti yaptı sosyal medya çıldırdı! "Dani Alves gelsin imza alsın"
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle biterken, takımın ilk golünde asisti gerçekleştiren Mariano gösterdiği performans sonrası sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
2 Şubat 2020 Pazar 20:43
Güncelleme: 02.02.2020 20:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona ererken, goller Adem Büyük ve RyanDonk'tan geldi. Adem Büyük'ün golünde asisti gerçekleştiren ve performansıyla dikkat çeken Mariano ise sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.