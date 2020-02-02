Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galeri Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...

Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi olurken, liderle arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, atılan gollere çok sevinirken, Sofiane Feghouli'nin golünden sonra adeta havalara uçtu. İşte o anlar ve Galatasaray - Kayserispor maçından kareler...
2 Şubat 2020 Pazar 21:05
Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...

Galatasaray, Kayserispor karşısında hata yapmadı. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçı 4-1 kazanan Terim'in öğrencileri, liderle arasındaki farkı 5'e indirerek şampiyonluk yarışına dahil oldu.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli (2) kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un tek golü Mesanovic'ten geldi.

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Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...

Galatasaray'ın geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falaco ve Marcelo Saracchi ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mario Lemina kadroda yer almazken, Ahmet Çalık ise yedeğe çekildi.

Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI!

Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor'dan sonra evinde Kayserispor'u 4-1'le geçen Cimbom, 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes Belhanda ve Adem Büyük'ü görevlendirdi.


Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...

TRİBÜNLERDEN TERİM'E DESTEK!

Karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim için "İmparator Fatih Terim", "Dik dur eğilme, bu taraftar seninle" şeklinde tezahürat yaptı. Tecrübeli teknik adam, tribünleri dolaşarak taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor karşısında rahat bir galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Terim, özellikle Feghouli'nin golünden sonra deyim yerindeyse havalara uçtu.

İşte o anlar ve Galatasaray - Kayserispor maçından kareler...

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