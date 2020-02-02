Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI!

Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor'dan sonra evinde Kayserispor'u 4-1'le geçen Cimbom, 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes Belhanda ve Adem Büyük'ü görevlendirdi.



