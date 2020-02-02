Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...
Galatasaray, Kayserispor karşısında hata yapmadı. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçı 4-1 kazanan Terim'in öğrencileri, liderle arasındaki farkı 5'e indirerek şampiyonluk yarışına dahil oldu.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli (2) kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un tek golü Mesanovic'ten geldi.
SERİ 4 MAÇA ÇIKTI!
Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor'dan sonra evinde Kayserispor'u 4-1'le geçen Cimbom, 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes Belhanda ve Adem Büyük'ü görevlendirdi.
TRİBÜNLERDEN TERİM'E DESTEK!
Karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim için "İmparator Fatih Terim", "Dik dur eğilme, bu taraftar seninle" şeklinde tezahürat yaptı. Tecrübeli teknik adam, tribünleri dolaşarak taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.
Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor karşısında rahat bir galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Terim, özellikle Feghouli'nin golünden sonra deyim yerindeyse havalara uçtu.
İşte o anlar ve Galatasaray - Kayserispor maçından kareler...