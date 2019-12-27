MAÇ SONUCU | Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.



Gençlerbirliği, 12. dakikada Nadir Çiftçi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Florian Ayite, 24. dakikada attığı golle konuk ekip Gençlerbirliği'ni öne geçirdi. Gençlerbirliği, 35. dakikada Yasin Pehlivan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 9 kişi kaldı. İlk yarı 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle bitti.



İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle eşitli sağladı. Kevin N'Koudou, 60. dakikada öne geçirdi. 74. dakikada Oğuzhan Özyakup farkı 2'ye çıkardı. Atiba, 90+1. dakikada maça son noktayı koydu.

ABDULLAH AVCI'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre bu karşılaşmaya 4 değişiklikle çıktı.



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun yanı sıra, cezalı Jeremain Lens Gençlerbirliği karşısında kadroda yer alamadı.



Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayan Pedro Rebocho ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedeğe çekildi.



Avcı, bu oyuncuların yerine Umut Nayir, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.



VICTOR RUIZ, SEKİZ MAÇ SONRA



Siyah-beyazlı ekibin savunmasında görev alan Victor Ruiz, 8 maç sonra oynama şansı buldu. Son olarak İttifak Holding Konyaspor maçında süre alan Ruiz, sakatlığı nedeniyle 4 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kaçırmıştı. Ruiz, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yedekler arasında yer almış ama forma giyememişti.



Sezon başından beri Ruiz gibi sakatlık nedeniyle zaman zaman takımını yalnız bırakan N'Koudou ise ligde 3 maç sonra ilk 11'de şans buldu. Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Abdoulay Diaby ilk 11'de oynadı.



Siyah-beyazlı ekipte Rebocho'nun yanı sıra Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.

'VAR'I AÇIKLA, SABRIMIZI TAŞIRMA'



Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi siyah-beyazlı yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı.



Taraftarlar, "VAR'ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı" ve "VAR'ı açıkla, sabrımızı taşırma" tezahüratlarında bulundu. Siyah-beyazlılar ayrıca "Kadına şiddete dur de" pankartı açtı.



Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile yaptığı maçta tribünlerde büyük boşluklar görüldü.



İLK KIRMIZI KART NADİR'E



Mücadelenin 11. dakikasında Nadir Çiftçi, Domagoj Vida ile girdiği mücadele sonrası faul bekledi. Pozisyona yakın olan maçın hakemi Fırat Aydınus, eliyle 'Oyna' işareti yaptı. Nadir'in yoğun itirazı sonrası Aydınus, önce sarı kart gösterdi. Mücadele devam ettikten sonra Nadir Çiftçi itirazlarına devam etti.



Maçı durduran Fırat Aydınus, ilk sarı kartından 1 dakika sonra Nadir Çiftçi'nin itirazı üzerine direkt kırmızı kart çıkardı.



Nadir Çiftçi, sahadan çıkarken takım arkadaşlarına "Eğer küfür ettiysem..." dediği görüldü.

İKİNCİ KIRMIZI KART YASİN PEHLİVAN'A



Mücadelenin 36. dakikasında Fırat Aydınus, ikinci kez kırmızı kartını çıkarıd.



Yasin Pehlivan'ın Ljajic'e yaptığı faul ardından Fırat Aydınus, Yasin'e önce sarı kart gösterdi. VAR hakemi Ali Şansalan, hakem Fırat Aydınus'u pozisyonu izlemek için VAR'a çağırdı. Pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, kırmızı kart gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Bir pozisyon sonrası itiraz eden Nadir Çiftçi'ye önce sarı kart gösteren hakem Fırat Aydınus, tepkisini sürdüren oyuncuyu bu kez direkt kırmızı kartla ihraç etti.

23. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Orta alanda topla buluşan Candeias'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, Karius meşin yuvarlağı sektirdi. Topu önünde bulan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

36. dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan'ın Ljajic'e müdahalesi sonrası önce sarı kart veren Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kırmızı-siyahlı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

43. dakikada Caner Erkin'in uzun ortasına Diaby altıpas üzerinde kafayla vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson meşin yuvarlağı arkaya gönderirken, kale çizgisi önünde Vida kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

50. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Umut Nayir'in kafa şutu sonrası top direk dibinden dışarı çıktı.

60. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Hutchinson'ın orta sahanın gerisinden pasında sağ tarafta topla buluşan N'Koudou, ceza sahası dışından aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

74. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Hutchinson'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan Özyakup, topu kontrol ettikten sonra sert bir şutla golü attı: 3-1.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Boyd'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. Beşiktaş 4. golüne ulaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hutchinson, ön direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 4-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.