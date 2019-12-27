Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fırat Aydınus... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fırat Aydınus...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi. Beşiktaş'ın performansını ve hakem kararlarını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun gündem yaratacak ifadeleri…

27 Aralık 2019 Cuma 22:07 Güncelleme: 27.12.2019 22:07
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fırat Aydınus...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi.

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Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fırat Aydınus...

Beşiktaş'ın performansını ve hakem kararlarını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fırat Aydınus...

İşte usta yorumcu Erman Toroğlu'nun o sözleri…

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fırat Aydınus...

Beşiktaş seyircisine helal olsun. Zaman zaman tepki gösteriyorlar ve gösterdikleri tepkilerde haklı da oluyorlar.

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fırat Aydınus...

Bazı topçular aptallar. Ne kadar zamandır hakemler konuşuluyor, Beşiktaş'ın geçen hafta canı yanmış. Hakem bir halt yiyebilir, sen topunu oyna.

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