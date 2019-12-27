Beşiktaş'a yeni yıl hediyesi Atiba'dan: 3 asist 1 gol
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 öne geçen Beşiktaş'ta 36 yaşındaki yıldız futbolcu Atiba, adeta yıldızlaştı.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. Maçın 23. dakikasında Ayite'nin golüyle öne geçen Gençlerbirliği, 11. ve 36. dakikarda görüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kaldı. Beşiktaş ise ikinci yarıda 49. dakikada Vida, 60. dakikada N'Koudou, 74. dakikada Oğuzhan, 90+1. dakikada Atiba'nın attığı gollerle skoru 4-1'e getirdi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu Atiba ise Gençlerbirliği karşısında ikinci yarıda 3 asist, 1 gol atarak adeta yıldızlaştı.
Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanarak puanını 30'a yükseltti.
- 27.12.2019
- Güncelleme: 27.12.2019 23:02
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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