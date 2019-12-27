Atiba yıldızlaştı! 3 asist birden... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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'a yeni yıl hediyesi Atiba'dan: 3 asist 1 gol

Beşiktaş'a yeni yıl hediyesi Atiba'dan: 3 asist 1 gol

'de ilk yarının son haftasında , sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 öne geçen Beşiktaş'ta 36 yaşındaki yıldız futbolcu Atiba, adeta yıldızlaştı.

'de ilk yarının son haftasında , sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. Maçın 23. dakikasında Ayite'nin golüyle öne geçen , 11. ve 36. dakikarda görüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kaldı. Beşiktaş ise ikinci yarıda 49. dakikada Vida, 60. dakikada N'Koudou, 74. dakikada Oğuzhan, 90+1. dakikada Atiba'nın attığı gollerle skoru 4-1'e getirdi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu Atiba ise Gençlerbirliği karşısında ikinci yarıda 3 asist, 1 gol atarak adeta yıldızlaştı.

Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanarak puanını 30'a yükseltti.

  1. 27.12.2019
  2. Güncelleme: 27.12.2019 23:02
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