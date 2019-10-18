Galatasaray-Sivasspor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Galatasaray-Sivasspor | CANLI

- |

Galatasaray-Sivasspor | CANLI

'de 8. hafta açılış mücadelesinde , Stadyumu'nda 'u konuk ediyor. Lig'e verilen milli aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'da Lemina, Falcao ve Akbaba bu maçta forma giyemeyen isimler. Galatasaray - Sivasspor maçını olarak fotomac.com.tr'den olarak takip edebilirsiniz...

'e verilen milli aranın ardından 8. haftanın açılış mücadelesinde , Spor Kompleksi'nde 'u konuk ediyor. Geride kalan 7 haftada topladığı 10 puan ile 10. sırada yer alan Galatasaray, 12 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmanın haberimizden CANLI olarak takip etmek için tıklayın.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera; Şener, Luyindama, Marcao, Taşdemir, Nzonzi, , Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone.

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare.

  1. 18.10.2019
  2. Güncelleme: 18.10.2019 20:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray-Sivasspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN