Galatasaray-Sivasspor | CANLI

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u konuk ediyor. Geride kalan 7 haftada topladığı 10 puan ile 10. sırada yer alan Galatasaray, 12 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

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İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera; Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer Bayram, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone.

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare.