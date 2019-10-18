Galatasaray-Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de 8. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk ediyor. Lig'e verilen milli aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'da Lemina, Falcao ve Emre Akbaba bu maçta forma giyemeyen isimler. Galatasaray - Sivasspor maçını CANLI olarak fotomac.com.tr'den olarak takip edebilirsiniz...
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u konuk ediyor. Geride kalan 7 haftada topladığı 10 puan ile 10. sırada yer alan Galatasaray, 12 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
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İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera; Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer Bayram, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone.
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare.
- 18.10.2019
- Güncelleme: 18.10.2019 20:53
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Daum'dan asker selamına destek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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