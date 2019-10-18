Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı 3 golle alırken Florin Andone güzel oyununu 2 golle süsledi. Fatih Terim maç sonu verdiği röportajda Falcao için ilginç sözler kullandı. İşte o açıklamalar...
18 Ekim 2019 Cuma 23:35
Güncelleme: 18.10.2019 23:35
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Galatasaray Süper Lig'de 3 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. Karşılaşma sonrası gerek Galatasaray gerekse Sivasspor cephesinden birçok isim maç sonu açıklamalarda bulundu.
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Özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, maç sonunda ilginç açıklamalarda bulunurken sakatlığı süren Falcao'ya da ince bir göndermede bulundu.
İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları...
Şener Özbayraklı: "Takıma katkı vermek önemli. Tecrübeli insanlarız, bireysellikten ziyade takım oyunu önemli, elimizden geleni yaptık. İnşallah iyi performansımız olmuştur, bizim söylememizle olmaz bu."
"Biraz sıkıntı yaşadık, skoru koruyamadık ama bu bizim için önemliydi. Milli ara dönüşünde 3 puan almak genelde zordur ama bunu başardık, mutluyuz."
Mecnun Odyakmaz: İkinci yarıdaki mücadeleden ötürü takımı ve teknik heyeti kutluyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı.