İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
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İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları!

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı 3 golle alırken Florin Andone güzel oyununu 2 golle süsledi. Fatih Terim maç sonu verdiği röportajda Falcao için ilginç sözler kullandı. İşte o açıklamalar...

18 Ekim 2019 Cuma 23:35 Güncelleme: 18.10.2019 23:35
İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları!

Galatasaray Süper Lig'de 3 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. Karşılaşma sonrası gerek Galatasaray gerekse Sivasspor cephesinden birçok isim maç sonu açıklamalarda bulundu.

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İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları!

Özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, maç sonunda ilginç açıklamalarda bulunurken sakatlığı süren Falcao'ya da ince bir göndermede bulundu.

İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları...

İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları!

Şener Özbayraklı: "Takıma katkı vermek önemli. Tecrübeli insanlarız, bireysellikten ziyade takım oyunu önemli, elimizden geleni yaptık. İnşallah iyi performansımız olmuştur, bizim söylememizle olmaz bu."

İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları!

"Biraz sıkıntı yaşadık, skoru koruyamadık ama bu bizim için önemliydi. Milli ara dönüşünde 3 puan almak genelde zordur ama bunu başardık, mutluyuz."

İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları!

Mecnun Odyakmaz: İkinci yarıdaki mücadeleden ötürü takımı ve teknik heyeti kutluyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı.

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