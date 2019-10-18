İşte Galatasaray-Sivasspor maçından kareler!

Süper Lig'in 8. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini yeni transfer Andone (2) ve Ryan Babel kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise Kone ve Erdoğan kaydetti. Ryan Babel attığı gol sonrası imalı bir gol sevincinde bulunurken bu hareketi tepki çekti. İşte maçtan kareler...