Süper Lig'de günün özeti (27.05.2019)

BURSA'DA ALİ AY'A SORUŞTURMA

Süper Lig'e veda eden Bursa'da Başkan Ali Ay hakkında, kulübe ait 2 araziyi borcuna sayarak üzerine alması üzerine güveni kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı. Bursaspor taraftarları suç duyurusunda bulunurken, Cumhuriyet Savcılığı da söz konusu olay ile ilgili güveni kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlattı.



YAPRAK DÖKÜMÜ

Ligden düşen Bursaspor'u zorlu bir dönem bekliyor. Timsah'ta kiralık oynayan; Umut Nayir, Beşiktaş'a; Chedjou ve Tunay Torun, Başakşehir'e; Lima, Estoril'e; Saivet, Newcastle'a ve Sakho da Rennes'e dönüyor. Kontratı biten Latovlevici ve Kembo da ayrılıyor.



MALATYA DURMUYOR

16 yıl sonra Avrupa vizesi alan Yeni Malatyaspor, erken start aldı. Başkan Adil Gevrek, "Eleme maçlarının erken başlaması nedeniyle doğal olarak biz de sezona erken başlayacağız. Bu anlamda transferde çalışmalara başladık" dedi.



STRAMACCIONI İDDİASI

Başakşehir için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Tutto Mercato, turuncu-lacivertlilerin Abdullah Avcı'nın yerine, Çekya'da Sparta Prag'ı çalıştıran Andrea Stramaccioni'yi yarın İstanbul'a getireceğini iddia etti.



MEVLÜT KASIRGASI

Antalya'nın ?Başakşehir'den kiraladığı 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç, ligde 24 maçta 12 gol atma başarısı gösterirken 3 de asist yaptı. Son olarak F.Bahçe'ye de gol atan milli yıldız, son 7 lig maçında 8 kez ağları havalandırdı.



SÜPER LİG'DE GOL SAYISI ÖNCEKİ 4 SEZONU

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda fileler 821 kez havalanırken, maç başına gol ortalaması 2,68 olarak gerçekleşti. Toplam gol sayısı önceki 4 sezonun gerisinde kaldı. Futbolseverlerin 906 gole tanıklık ettiği geçen sezon, maç başına 2,96 gol ortalaması yakalanmıştı.



İLK İMZA KAYSERİSPOR'DAN

Kayserispor, Portekiz takımı Pinhalnovense'de oynayan Gana asıllı Burkina Fasolu sol kanat oyuncusu Nii Plange'ı aldı. Burkino Faso milli takımında da oynayan 29 yaşındaki futbolcu, daha önce Sporting B takımı ve Guimaraes'te forma giymişti.