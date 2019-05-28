Süper Lig'de günün özeti (27.05.2019) – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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'de günün özeti (27.05.2019)

Süper Lig'de günün özeti (27.05.2019)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

BURSA'DA ALİ AY'A SORUŞTURMA
'e veda eden Bursa'da Başkan Ali Ay hakkında, kulübe ait 2 araziyi borcuna sayarak üzerine alması üzerine güveni kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı. taraftarları suç duyurusunda bulunurken, Cumhuriyet Savcılığı da söz konusu olay ile ilgili güveni kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlattı.

YAPRAK DÖKÜMÜ
Ligden düşen Bursaspor'u zorlu bir dönem bekliyor. Timsah'ta kiralık oynayan; Umut Nayir, 'a; Chedjou ve , 'e; Lima, Estoril'e; Saivet, Newcastle'a ve Sakho da Rennes'e dönüyor. Kontratı biten Latovlevici ve Kembo da ayrılıyor.

MALATYA DURMUYOR
16 yıl sonra Avrupa vizesi alan , erken start aldı. Başkan Adil Gevrek, "Eleme maçlarının erken başlaması nedeniyle doğal olarak biz de sezona erken başlayacağız. Bu anlamda transferde çalışmalara başladık" dedi.

STRAMACCIONI İDDİASI
Başakşehir için 'dan flaş bir iddia geldi. Tutto Mercato, turuncu-lacivertlilerin 'nın yerine, Çekya'da 'ı çalıştıran Andrea Stramaccioni'yi yarın 'a getireceğini iddia etti.

MEVLÜT KASIRGASI
'nın ?Başakşehir'den kiraladığı 32 yaşındaki , ligde 24 maçta 12 gol atma başarısı gösterirken 3 de asist yaptı. Son olarak F.Bahçe'ye de gol atan milli yıldız, son 7 lig maçında 8 kez ağları havalandırdı.

SÜPER LİG'DE GOL SAYISI ÖNCEKİ 4 SEZONU
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda fileler 821 kez havalanırken, maç başına gol ortalaması 2,68 olarak gerçekleşti. Toplam gol sayısı önceki 4 sezonun gerisinde kaldı. Futbolseverlerin 906 gole tanıklık ettiği geçen sezon, maç başına 2,96 gol ortalaması yakalanmıştı.

İLK İMZA KAYSERİSPOR'DAN
, Portekiz takımı Pinhalnovense'de oynayan Gana asıllı Burkina Fasolu sol kanat oyuncusu Nii Plange'ı aldı. Burkino Faso milli takımında da oynayan 29 yaşındaki futbolcu, daha önce Sporting B takımı ve Guimaraes'te forma giymişti.

  1. 28.5.2019
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