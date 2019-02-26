Süper Lig Hakem Semineri yapıldı
26 Şubat 2019, Salı
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yapıldı

Süper Lig Hakem Semineri yapıldı

() () tarafından düzenlenen , sona erdi.

'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'deki şubat ayı semineri iki gün sürdü. Seminerde hakemler, gruplara ayrılarak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamaları ve belirlenen diğer konularla ilgili grup çalışması yaptı.

ile Hakem İşleri Müdürü ve VAR Koordinatörü , yapılan grup çalışmalarının ardından hakemlere pozisyonlarla ilgili bilgiler verdi.

Jaap Uilenberg, Eğitim Danışmanı Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek'le birlikte hakemlere teknik bir çalışma da gerçekleştirildi.

MHK Başkanı Sabri Çelik'in hakemlerle toplantısının ardından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan saha çalışmasıyla seminer tamamlandı.

  1. 26.02.2019
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