Süper Lig Hakem Semineri yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Semineri, sona erdi.
MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ile Hakem İşleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, yapılan grup çalışmalarının ardından hakemlere pozisyonlarla ilgili bilgiler verdi.
Jaap Uilenberg, Eğitim Danışmanı Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek'le birlikte hakemlere teknik bir çalışma da gerçekleştirildi.
MHK Başkanı Sabri Çelik'in hakemlerle toplantısının ardından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan saha çalışmasıyla seminer tamamlandı.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
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