Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası K Grubu'nun kapanış perdesinde, turnuvanın iki dirençli ekibi yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Portekiz karşısında gösterdiği takım savunmasıyla turnuvaya damga vuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sahadan mutlak galibiyetle ayrılarak 4 puana ulaşmayı ve en iyi üçüncüler kontenjanından adını son 32 turuna yazdırmayı amaçlıyor. Diğer tarafta ise turnuvada henüz puanla tanışamayarak hayal kırıklığı yaşayan ancak Eldor Shomurodov gibi önemli bir silaha sahip olan Özbekistan, güçlü fizik kalitesine sahip rakibine karşı tarihi bir galibiyet alarak turnuvayı moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

⚽️ Özbekistan, Eldor Shomurodov'un enfes aşırtma vuruşuyla golü buldu! 1-0. pic.twitter.com/T2Fb6MEtXf — TRT Spor (@trtspor) June 27, 2026

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası K Grubu kapsamındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan MAÇI SAAT KAÇTA?

K Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 02.30'da çaldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan MAÇI HANGİ KANALDA?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan MAÇI İLK 11'LER

Demokratik Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga, Wissa, Bakambu.

Özbekistan: Nematov, Khusanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullaev, Urozov, Mozgovoy, Shukurov, Khamdamov, Fayzullaev, Shomurodov.