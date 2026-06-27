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Haberler Dünya Kupası Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda kritik randevu! Portekiz'e karşı sürpriz beraberlik alan ancak Kolombiya'ya yenilen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, son 32 turu hayalini sürdürmek için puansız Özbekistan ile karşılaşıyor. 1 puanla en iyi üçüncülük hesapları yapan Kongo, Portekiz karşısında 5-0 yenilen Özbekistan karşısında galibiyeti hedefliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 02:24 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 02:45
Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası K Grubu'nun kapanış perdesinde, turnuvanın iki dirençli ekibi yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Portekiz karşısında gösterdiği takım savunmasıyla turnuvaya damga vuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sahadan mutlak galibiyetle ayrılarak 4 puana ulaşmayı ve en iyi üçüncüler kontenjanından adını son 32 turuna yazdırmayı amaçlıyor. Diğer tarafta ise turnuvada henüz puanla tanışamayarak hayal kırıklığı yaşayan ancak Eldor Shomurodov gibi önemli bir silaha sahip olan Özbekistan, güçlü fizik kalitesine sahip rakibine karşı tarihi bir galibiyet alarak turnuvayı moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası K Grubu kapsamındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan MAÇI SAAT KAÇTA?

K Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 02.30'da çaldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan MAÇI HANGİ KANALDA?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan mücadelesi, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan MAÇI İLK 11'LER

Demokratik Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga, Wissa, Bakambu.

Özbekistan: Nematov, Khusanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullaev, Urozov, Mozgovoy, Shukurov, Khamdamov, Fayzullaev, Shomurodov.

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