CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Hırvatistan Gana'yı mağlup ederek son 32 turuna yükseldi!

Hırvatistan Gana'yı mağlup ederek son 32 turuna yükseldi!

Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu son maçında Gana'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 02:00 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 02:54
Hırvatistan Gana'yı mağlup ederek son 32 turuna yükseldi!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu son maçında Hırvatistan, Gana'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Hırvatistan'ın golünü 31. dakikada Petar Sucic ve 83. dakikada Nikola Vlasic atarken, Gana'nın golü ise 73. dakikada Derrick Luckassen'den geldi.

Bu sonuçla Hırvatistan 6 puanla 2. sırada yer alarak son 32 turuna yükseldi.

Gana ise 4 puanla üçüncü sırada kalsa da en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan | CANLI
G.Saray'dan bomba transfer! Yeni yıldız Arabistan'dan geliyor
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
CANLI | Masada barış sahada çatışma! ABD ve İran’dan karşılıklı saldırılar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiltere son 32 turuna lider yükseldi!
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri'nden müthiş geri dönüş! Filenin Efeleri'nden müthiş geri dönüş! 00:12
Bursaspor 2 transferi birden açıkladı! Bursaspor 2 transferi birden açıkladı! 22:43
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! 22:31
Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Greenwood gerçeği ortaya çıktı! 20:02
Avusturya'da pole pozisyonu George Russell'ın Avusturya'da pole pozisyonu George Russell'ın 19:38
Toprak sprint yarışını 17. tamamladı Toprak sprint yarışını 17. tamamladı 18:38
Daha Eski
Yıldırım Topuk Yaylası’nda takımla bir araya geldi Yıldırım Topuk Yaylası’nda takımla bir araya geldi 18:35
Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve... Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve... 16:56
Transferde büyük sürpriz! F.Bahçe eski yıldızını istiyor Transferde büyük sürpriz! F.Bahçe eski yıldızını istiyor 16:30
F.Bahçe şampiyonluğunu ilan etti! F.Bahçe şampiyonluğunu ilan etti! 16:08
F.Bahçe istiyordu! Hakan'a büyük şok F.Bahçe istiyordu! Hakan'a büyük şok 14:49
G.Saray'ın Lemina planı belli oldu! G.Saray'ın Lemina planı belli oldu! 14:09