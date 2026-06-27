Hırvatistan Gana'yı mağlup ederek son 32 turuna yükseldi!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu son maçında Hırvatistan, Gana'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Hırvatistan'ın golünü 31. dakikada Petar Sucic ve 83. dakikada Nikola Vlasic atarken, Gana'nın golü ise 73. dakikada Derrick Luckassen'den geldi.
Bu sonuçla Hırvatistan 6 puanla 2. sırada yer alarak son 32 turuna yükseldi.
Gana ise 4 puanla üçüncü sırada kalsa da en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️ Petar Sučić, uzaklardan ölçtü biçti, köşeye gönderdi! Hırvatistan, Gana karşısında 1-0 önde. pic.twitter.com/r8YozlJ2mU— TRT Spor (@trtspor) June 27, 2026
⚽️ Gana, duran topta beraberliği yakaladı. Arka direğe kesilen topu Luckassen ağlara gönderdi. pic.twitter.com/gN6wxSQPdu— TRT Spor (@trtspor) June 27, 2026
⚽️ Hırvatistan'dan cevap gecikmedi! Modric'ten adrese teslim orta, Nikola Vlašić'ten şık bitiriş! pic.twitter.com/YRtBnMlwQy— TRT Spor (@trtspor) June 27, 2026