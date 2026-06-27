İngiltere Panama'yı mağlup ederek son 32 turuna lider yükseldi!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu son hafta maçında İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada Jude Bellingham ve 67'nci dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte İngiltere 7 puana yükseldi ve grubunu lider tamamlayarak son 32 tunu yükseldi. Panama ise puan alamadan Dünya Kupası'na veda etti.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Panama'ya karşı İngiltere formasıyla maçın skorunu tayin eden golü kaydeden Harry Kane, attığı bu golle Dünya Kupası'nda ağları 11'inci kez havalandırdı ve İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü futbolcusu oldu.

Panama 0-2 İngiltere | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ İngiltere aradığı golü kornerden buldu! Jude Bellingham kilidi açtı! pic.twitter.com/s4ewWIHCP4 — TRT Spor (@trtspor) June 27, 2026