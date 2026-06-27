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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İngiltere Panama'yı mağlup ederek son 32 turuna lider yükseldi!

İngiltere Panama'yı mağlup ederek son 32 turuna lider yükseldi!

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu son hafta maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. İşte maçın golleri

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 01:55 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 02:44
İngiltere Panama'yı mağlup ederek son 32 turuna lider yükseldi!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu son hafta maçında İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada Jude Bellingham ve 67'nci dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte İngiltere 7 puana yükseldi ve grubunu lider tamamlayarak son 32 tunu yükseldi. Panama ise puan alamadan Dünya Kupası'na veda etti.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Panama'ya karşı İngiltere formasıyla maçın skorunu tayin eden golü kaydeden Harry Kane, attığı bu golle Dünya Kupası'nda ağları 11'inci kez havalandırdı ve İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü futbolcusu oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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