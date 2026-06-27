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Haberler TFF 1.Lig Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique ve eski Trabzonsporlu Lewis Baker Bursaspor'da!

Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique ve eski Trabzonsporlu Lewis Baker Bursaspor'da!

Bursaspor, Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique ve geçmişte Trabzonspor forması giymiş Lewis Baker'ı resmen açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 22:44 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 02:30
Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique ve eski Trabzonsporlu Lewis Baker Bursaspor'da!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ve İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Lincoln Henrique ve Lewis Baker'ın transfer edildiği duyuruldu.

Geçen sezon Portekiz'in Alverca takımında oynayan 27 yaşındaki Lincoln Henrique, bir dönem Fenerbahçe, Hull City ve Çaykur Rizespor formalarını da giymişti.

Son olarak Stoke City formasını terleten 31 yaşındaki Baker ise Chelsea ve Trabzonspor gibi takımlarda oynamıştı.

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