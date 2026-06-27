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Haberler Dünya Kupası Kolombiya-Portekiz maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Kolombiya-Portekiz maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda liderlik unvanını ve son 32 turundaki eşleşme avantajını belirleyecek bir futbol şöleni sporseverleri ekran başına davet ediyor. Turnuvadaki ilk iki maçında Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti engellerini aşarak 6 puanla zirveye yerleşen ve üst tur vizesini cebine koyan Kolombiya, turnuvaya beraberlikle başlasa da Özbekistan karşısında aldığı 5-0'lık görkemli galibiyetle 4 puana ulaşan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma senaryolarını ve lideri tescilleyecek Kolombiya-Portekiz maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 02:21
Kolombiya-Portekiz maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası K Grubu'nun kapanış perdesinde, izleyenlere erken final tadı yaşatacak nefes kesici bir 90 dakika sahne alıyor. Nestor Lorenzo yönetiminde harika bir jenerasyon yakalayan ve oynadığı dinamik futbolla turnuvanın en formda ekiplerinden biri olduğunu kanıtlayan Kolombiya, sahaya beraberlik avantajıyla çıksa da grubu 3'te 3 yaparak lider tamamlamayı amaçlıyor. Diğer tarafta ise efsane kaptan Cristiano Ronaldo'nun gollerine geri dönmesiyle büyük moral bulan ve grubu lider bitirmek adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan Portekiz, güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor.

Kolombiya-Portekiz maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KOLOMBİYA-PORTEKİZ MAÇI 11'LER

Kolombiya: Vargas, Arias, Sanchez, Lucumi, Machado, Puerta, Lerma, Arias, J.Rodriguez, Diaz, Cordoba.

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Felix, Ronaldo.

Kolombiya-Portekiz MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası K Grubu kapsamındaki Kolombiya-Portekiz mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Kolombiya-Portekiz MAÇI SAAT KAÇTA?

K Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 02.30'da çaldı

Kolombiya-Portekiz MAÇI HANGİ KANALDA?

Kolombiya-Portekiz mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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