Kolombiya-Portekiz maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası K Grubu'nun kapanış perdesinde, izleyenlere erken final tadı yaşatacak nefes kesici bir 90 dakika sahne alıyor. Nestor Lorenzo yönetiminde harika bir jenerasyon yakalayan ve oynadığı dinamik futbolla turnuvanın en formda ekiplerinden biri olduğunu kanıtlayan Kolombiya, sahaya beraberlik avantajıyla çıksa da grubu 3'te 3 yaparak lider tamamlamayı amaçlıyor. Diğer tarafta ise efsane kaptan Cristiano Ronaldo'nun gollerine geri dönmesiyle büyük moral bulan ve grubu lider bitirmek adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan Portekiz, güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor.

Kolombiya-Portekiz maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KOLOMBİYA-PORTEKİZ MAÇI 11'LER

Kolombiya: Vargas, Arias, Sanchez, Lucumi, Machado, Puerta, Lerma, Arias, J.Rodriguez, Diaz, Cordoba.

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Felix, Ronaldo.

Kolombiya-Portekiz MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası K Grubu kapsamındaki Kolombiya-Portekiz mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Kolombiya-Portekiz MAÇI SAAT KAÇTA?

K Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 02.30'da çaldı

Kolombiya-Portekiz MAÇI HANGİ KANALDA?

Kolombiya-Portekiz mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.