Fiyasko! İşte transferlerin perde arkası
Beşiktaş'ın Mertcan Çam transferini belgeleriyle köşesinde yazan Habertürk yazarı Atilla Türker, konuyu tekrar köşesine taşıdı. Trabzonspor-Beşiktaş ekseninde yaşanan Mehmet Ekici ve Olcay Şahan transferlerindeki rakamlarla ilgli çarpıcı bilgiler paylaştı.
İşte Atilla Türker'in köşe yazısı;
Bir süre önce şunu yazdım:
- Beşiktaş, Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ı transfer edebilmek için 40 gün önce sözleşme imzaladı. Kartal, 15 ay sonra serbest kalacak olan 23 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a 885 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek. Mertcan Çam'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret ise ayrıca belirlenecek.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:38
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Lazio Nani’yi yolluyor
Toplam 6
Yorum
Engindeniz Fenerbahçe kaçan hangi futbolcunun peşinden koştu havuz
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Gittiğin gibi geri dönersin
Toplam 1
Yorum
bjk Ne güzel öğüt vermiş adam ama haber başlığına bakarsak kavga çıkmış :)
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"Bir ihtimal daha var"
Toplam 4
Yorum
Gslı Sana birşey diyeyim mi istersen bu şekilde şampiyon ol..Gerçek Fb li arkadaşlarım pek senden hoşlanmıyor..Durum bu..Sene sonu gidicisin..
Fiyasko! İşte transferlerin perde arkası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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