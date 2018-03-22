Fiyasko! İşte transferlerin perde arkası

Beşiktaş'ın Mertcan Çam transferini belgeleriyle köşesinde yazan Habertürk yazarı Atilla Türker, konuyu tekrar köşesine taşıdı. Trabzonspor-Beşiktaş ekseninde yaşanan Mehmet Ekici ve Olcay Şahan transferlerindeki rakamlarla ilgli çarpıcı bilgiler paylaştı.

İşte Atilla Türker'in köşe yazısı;



Bir süre önce şunu yazdım:

- Beşiktaş, Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ı transfer edebilmek için 40 gün önce sözleşme imzaladı. Kartal, 15 ay sonra serbest kalacak olan 23 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a 885 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek. Mertcan Çam'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret ise ayrıca belirlenecek.