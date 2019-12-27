Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Sedan ve SUV modeli! Yerli otomobil ismi, fiyatı, tasarımı, özellikleri, üretim yeri...
Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil tanıtımı gerçekleştirilirken, törenden de son dakika haberleri de peş peşe geldi! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği ve ismi, tasarımı olduğu kadar sahip olacağı motoru ile de merak edilen yerli otomobil, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle resmen tanıtıldı. Törende önemli konuşmalar yapılırken, yerli otomobil ismi, özellikleri ve motor gücü birçok detay da netleşti. Kırmızı ve beyaz renkte olan Sedan ve SUV yerli otomobil ilk kez görücüye çıkmış oldu. Öte yandan, Başkan Erdoğan tarafından aracın ilk sürüşü de yapıldı. Bilindiği gibi, TOGG tarafından, ismi, görüntüsü, tasarımı ve motoru sır gibi saklanan proje ile ilgili Twitter üzerinden her gün bir fotoğraf paylaşılıyordu. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de fabrikanın ve üretimin nerede olacağı belli oldu. Peki, yerli otomobil ismi ne oldu, özellikleri neler? Yerli otomobil fiyatı ne kadar ve fabrikası nerede? Haberimizden, Türkiye'nin gurur projesi olan elektrikli aracın ismi, görüntüsü, fiyatı, tasarımı, motoru ve diğer özellikleri hakkında son dakika detaylara ulaşabilirsiniz.
Türkiye'nin göz bebeği olarak değerlendirilen proje için büyük an geldi ve yerli otomobil resmen tanıtıldı! Tasarımı, görüntüsü, özellikleri, motoru, fiyatı ve ismi sır gibi saklanan bu milli proje, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle kamuoyu ile paylaşıldı. Bilindiği üzere Erdoğan, yaptığı açıklamada ön gösterim tarihini bugün olarak açıklarken; bu tanıtımın Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde olacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda da, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli araca ilişkin ilk görüntüler paylaşılmış ve büyük bir heyecan oluşmuştu. O günden bu yana da, TOGG Twitter hesabından yerli otomobilin tasarımı hakkında çeşitli fotoğraflar ve video paylaşımı yapıldı.
YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE OLDU, ÖZELLİKLERİ NELER?
Bu bağlamda, yerli otomobil ismi, özellikleri, fabrikası, fiyatı, tasarımı ve motoru gibi birçok başlık, milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Bunların yanıtı, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenin ardından belli oldu. İlk olarak söz alan ve konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otonun ismi hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank söz alırken, en son Başkan Erdoğan konuştu. Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler" dedi. Erdoğan, kırmızı ve beyaz renkteki araçları tanıtırken; törenin ardından deneme sürüşü de gerçekleştirdi.
FABRİKASI NEREDE?
Öte yandan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de fabrikanın ve üretimin nerede olacağı da belli oldu. Yine aynı karara göre, üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin çalışacağı ve öngörülen toplam sabit yatırım tutarının 22 milyar TL olacağı ifade edildi. Peki, yerli otomobil nerede üretilecek?
- 27.12.2019
- Güncelleme: 27.12.2019 18:19
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Sedan ve SUV modeli! Yerli otomobil ismi, fiyatı, tasarımı, özellikleri, üretim yeri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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