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Haberler Sivasspor Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Galatasaray, Beşiktaş olmuş fark etmiyor. Acilen puan almamız gerekiyor

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Süper Lig'de düşme hattındaki Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, evlerindeki Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyledi. Çalımbay, "Zor bir takımla, şampiyonluğa oynayan bir takımla oynuyoruz. Bizim de şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı, bu maçlar da aynı şekilde. Taraftarı çağırmaya da gerek yok bu maça. Herkesin gelmesi gerekiyor. Her maçımız final, F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş olmuş fark etmiyor. Ne olursa olsun bizim acilen puan almamız gerekiyor" diye iddialı konuştu.

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