Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak pazar günü 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçına değerlendiren Çalımbay, "Maça herkes konsantre oldu. Çok fazla pozisyona girdik. İkisini değerlendirebildik ve çok üstün oynayarak maçı kazandık" diye konuştu.

"SON MAÇ HER ZAMAN TEHLİKELİDİR"

Ligde son haftaya girdiklerini ve son maçların her zaman çok zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, "Pandemi sürecinden dolayı stresli bir süreç yaşadık. Son maç her zaman tehlikelidir eğer konsantre olmaz ve kendini vermezsen. Göztepe maçında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Takımda çok fazla sakat sporcu var. İnşallah o arkadaşlarımız da maç gününe kadar iyileşir. Yoksa yine eksik kadro ile gitmek zorunda kalacağız. Ne olursa olsun o maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BULUNDUĞUMUZ KONUM GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

Sezon boyunca takımı destekleyen tüm taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, "Taraftarlarımız mükemmeldi. Büyük destek verdiler. Başta Valimiz Salih Ayhan olmak üzere, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum. Hepsinin büyük katkısı oldu. Herkes çok güzel şeyler yaptı. Şartlarımıza baktığımız zaman bulunduğumuz konum gerçekten çok iyi bir konum. Bana göre şampiyonluğa değer şeyler yaptık. Göztepe maçını kazanarak bunu taçlandırmamız lazım. Gençlerbirliği maçı öncesi takıma, 'Bu maçı kazanırsanız Avrupa'ya gitmiş bir takım olarak soyunma odasına geleceksiniz' dedim ve öyle de geldiler. Göztepe maçını kazanarak en kötü yerimizi korumamız lazım. Tüm sonuçlara rağmen Avrupa'ya giden bir Demir Grup Sivasspor var. Bu önemli bir başarı" dedi.

"YÖNETİMİMİZ MÜKEMMELDİ"

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçlarında iç sahada aldıkları yenilgilere çok üzüldüğünü kaydeden Çalımbay, şunları söyledi:

"Çok üstün oynadığımız maçları kaybettik. Bir sürü pozisyona girdik. Onları değerlendiremedik. Onların bir tanesini atsak bu maçlar farklı olacaktı. Bu maçları alabilseydik çok farklı yerde olabilirdik. Çok fazla sakatlık yaşadık. Hakan Arslan'dan pandemi sonrası hiç faydalanamadık. Sezon içinde en faydalı oyuncularımızdan bir tanesiydi. Bizim belirli bir bütçemiz var. Ona göre hareket ettik. Hiçbir zaman büyük paralar verip oyuncu almadık. Hem kulübümüzün hem de oyuncu arkadaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için ona göre hareket ettik. Yönetimimiz de mükemmeldi. Yapılması gereken her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.