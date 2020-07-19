Rıza Çalımbay açıkladı! "Mert Hakan Fenerbahçe ile anlaştı" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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açıkladı! "Mert Hakan ile anlaştı"

Rıza Çalımbay açıkladı! "Mert Hakan Fenerbahçe ile anlaştı"

Bir süredir ile anlaştığı konuşulan Mert 'la ilgili hocası 'dan flaş bir açıklama geldi. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncusunun Fenerbahçe ile anlaştığını doğrulayarak, Emre Kılınç'ın gideceği takımla ilgili de ipucu verdi.

ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü , Mert 'ın yeni takımıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Emre Kılınç'la Mert Hakan Yandaş'ın farklı takımlarda forma giyeceğini söyleyerek, Kılınç için ortaya atılan iddialarını da güçlendirdi.

Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay'ın konuya ilişkin demeci şöyle:

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti. Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 10:52
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