Rıza Çalımbay açıkladı! "Mert Hakan Fenerbahçe ile anlaştı"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Emre Kılınç'la Mert Hakan Yandaş'ın farklı takımlarda forma giyeceğini söyleyerek, Kılınç için ortaya atılan Galatasaray iddialarını da güçlendirdi.

Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay'ın konuya ilişkin demeci şöyle:

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti. Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler.