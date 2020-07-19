Rıza Çalımbay açıkladı! "Mert Hakan Fenerbahçe ile anlaştı"
Bir süredir Fenerbahçe ile anlaştığı konuşulan Mert Hakan Yandaş'la ilgili hocası Rıza Çalımbay'dan flaş bir açıklama geldi. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncusunun Fenerbahçe ile anlaştığını doğrulayarak, Emre Kılınç'ın gideceği takımla ilgili de ipucu verdi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Emre Kılınç'la Mert Hakan Yandaş'ın farklı takımlarda forma giyeceğini söyleyerek, Kılınç için ortaya atılan Galatasaray iddialarını da güçlendirdi.
Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay'ın konuya ilişkin demeci şöyle:
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti. Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 10:52
- Rıza Çalımbay açıkladı! "Mert Hakan Fenerbahçe ile anlaştı"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rıza Çalımbay açıkladı! "Mert Hakan Fenerbahçe ile anlaştı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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