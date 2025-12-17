Zalgiris-Anadolu Efes maçı CANLI | Euroleague CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de heyecan, 16. haftada Zalgiris-Anadolu Efes karşılaşmasıyla devam ediyor. Organizasyondaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile çıkacağı ilk Avrupa Ligi maçında mutlak galibiyet hedefliyor. 15 maçta 5 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 18. sıraya yerleşen temdilcimiz, 9 galibiyet ve 6 yenilgiyle 6. sıradaki rakibine karşı mücadele ediyor.

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 891. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 890 karşılaşmada 499 galibiyet, 391 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris'i yenmesi durumunda Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 643. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 642 müsabakanın 342'sini kazanırken 300'ünde ise mağlup oldu.

Zalgiris-Anadolu Efes MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 16. haftasındaki Zalgiris-Anadolu Efes maçı maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanıyor.

Zalgiris-Anadolu Efes MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgiris Arena'da oynanan karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başladı.

Zalgiris-Anadolu Efes MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI

1. PERİYOT: Zalgiris 0-0 Anadolu Efes