Zalgiris-Anadolu Efes maçı CANLI | Euroleague CANLI MAÇ

EuroLeague'de heyecan, 16. haftada Zalgiris-Anadolu Efes karşılaşmasıyla devam ediyor. Organizasyondaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile çıkacağı ilk Avrupa Ligi maçında mutlak galibiyet hedefliyor. 15 maçta 5 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 18. sıraya yerleşen temdilcimiz, 9 galibiyet ve 6 yenilgiyle 6. sıradaki rakibine karşı mücadele ediyor.
Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 891. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 890 karşılaşmada 499 galibiyet, 391 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris'i yenmesi durumunda Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.
Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 643. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 642 müsabakanın 342'sini kazanırken 300'ünde ise mağlup oldu.
Zalgiris-Anadolu Efes MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague'in 16. haftasındaki Zalgiris-Anadolu Efes maçı maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanıyor.
Zalgiris-Anadolu Efes MAÇI SAAT KAÇTA?
Zalgiris Arena'da oynanan karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başladı.
Zalgiris-Anadolu Efes MAÇI HANGİ KANALDA?
Zalgiris-Anadolu Efes maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI
1. PERİYOT: Zalgiris 0-0 Anadolu Efes