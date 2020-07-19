Fenerbahçe'ye piyango gibi teklif! Luiz Gustavo için kesenin ağzını açtılar
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, sürpriz bir teklif geldi. Fransız ekibi Olympique Lyon'un Luiz Gustavo için önerdiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, sezonun en beğenilen isimlerinden olan Luiz Gustavo için sürpriz bir teklif geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique Lyon, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Yapacağı transferler nedeniyle kaynak arayışı içerisinde olan sarı-lacivertlilerin, gelen bu öneriye nasıl yanıt verileceği merak konusu oldu.
Sezon başında yine bir Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen Gustavo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta istikrarlı bir görüntü çizerken 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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