Fenerbahçe'ye piyango gibi teklif! Luiz Gustavo için kesenin ağzını açtılar - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'ye piyango gibi teklif! için kesenin ağzını açtılar

Fenerbahçe'ye piyango gibi teklif! Luiz Gustavo için kesenin ağzını açtılar

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'ye, sürpriz bir teklif geldi. Fransız ekibi 'un için önerdiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren 'ye, sezonun en beğenilen isimlerinden olan için sürpriz bir teklif geldi.

Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi , Brezilyalı orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Yapacağı transferler nedeniyle kaynak arayışı içerisinde olan sarı-lacivertlilerin, gelen bu öneriye nasıl yanıt verileceği merak konusu oldu.

Sezon başında yine bir Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen Gustavo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta istikrarlı bir görüntü çizerken 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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  1. 19.07.2020
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