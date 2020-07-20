Kendini 7 bitirdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kendini 7 bitirdi!

Kendini 7 bitirdi!

Kendini 7 bitirdi!

Tarihinin en kötü dönemini geçirdiği ’u 6. bitiren sarı lacivertliler, bu sezonu ise 7. sırada tamamladı. Şampiyonluk özlemi 6 yıla çıkan Kanarya, Avrupa hayalinden de uzak kaldı.

Ligin 33. haftasını yenilgisiyle tamamlayan F.Bahçe, sıralamadaki yerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Alanya'nın kazandığı haftayı puansız geçerken bitime 1 hafta kala sezonu 7. tamamladı. Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı 'u 6. bitiren Kanarya, 2019-20'de de hedeflerinin uzağında kaldı. Avrupa iddiasını da kaybeden 'de bu rüya da sona erdi.

DERBİLERDE KAYIP
Şampiyonluk özlemi 6 yıla çıkan Fenerbahçe, 33 maçta 14 galibiyet elde etti, 8 beraberlik, 11 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, pandemi döneminden sonra çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sezon derbilerde yalnızca ilk yarıdaki maçta Beşiktaş'a üstünlük sağlayan Fenerbahçe'nin, G.Saray'a karşı da 'de 20 yıllık yenilmezliği son bulmuştu.

DEPLASMAN KLASİĞİ
F.Bahçe, Beşiktaş'a karşı 'de oynadığı 10. deplasman sınavında 5. yenilgisini aldı. Bu süreçte yalnızca 2014-15'te siyah-beyazlılara üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

  1. 20.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kendini 7 bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA