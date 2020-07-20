Kendini 7 bitirdi!

Ligin 33. haftasını Beşiktaş yenilgisiyle tamamlayan F.Bahçe, sıralamadaki yerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Alanya'nın kazandığı haftayı puansız geçerken bitime 1 hafta kala sezonu 7. tamamladı. Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı 2018-19'u 6. bitiren Kanarya, 2019-20'de de hedeflerinin uzağında kaldı. Avrupa iddiasını da kaybeden Fenerbahçe'de bu rüya da sona erdi.

DERBİLERDE KAYIP

Şampiyonluk özlemi 6 yıla çıkan Fenerbahçe, 33 maçta 14 galibiyet elde etti, 8 beraberlik, 11 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, pandemi döneminden sonra çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sezon derbilerde yalnızca ilk yarıdaki maçta Beşiktaş'a üstünlük sağlayan Fenerbahçe'nin, G.Saray'a karşı da Kadıköy'de 20 yıllık yenilmezliği son bulmuştu.

DEPLASMAN KLASİĞİ

F.Bahçe, Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de oynadığı 10. deplasman sınavında 5. yenilgisini aldı. Bu süreçte yalnızca 2014-15'te siyah-beyazlılara üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.