Kendini 7 bitirdi!
Tarihinin en kötü dönemini geçirdiği 2018-19’u 6. bitiren sarı lacivertliler, bu sezonu ise 7. sırada tamamladı. Şampiyonluk özlemi 6 yıla çıkan Kanarya, Avrupa hayalinden de uzak kaldı.
Ligin 33. haftasını Beşiktaş yenilgisiyle tamamlayan F.Bahçe, sıralamadaki yerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Alanya'nın kazandığı haftayı puansız geçerken bitime 1 hafta kala sezonu 7. tamamladı. Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı 2018-19'u 6. bitiren Kanarya, 2019-20'de de hedeflerinin uzağında kaldı. Avrupa iddiasını da kaybeden Fenerbahçe'de bu rüya da sona erdi.
DERBİLERDE KAYIP
Şampiyonluk özlemi 6 yıla çıkan Fenerbahçe, 33 maçta 14 galibiyet elde etti, 8 beraberlik, 11 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, pandemi döneminden sonra çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sezon derbilerde yalnızca ilk yarıdaki maçta Beşiktaş'a üstünlük sağlayan Fenerbahçe'nin, G.Saray'a karşı da Kadıköy'de 20 yıllık yenilmezliği son bulmuştu.
DEPLASMAN KLASİĞİ
F.Bahçe, Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de oynadığı 10. deplasman sınavında 5. yenilgisini aldı. Bu süreçte yalnızca 2014-15'te siyah-beyazlılara üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
- 20.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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