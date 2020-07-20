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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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‘Kapımızdan giremezsin Enes’

‘Kapımızdan giremezsin Enes’

'cü 'in hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'nin tepkisi çok sert oldu.

'cü 'in hesabından yaptığı paylaşımın ardından F.Bahçe'nin tepkisi çok sert oldu. Sarı-lacivertliler, şu açıklamayı yaptı: "Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz. Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır."
  1. 20.7.2020
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