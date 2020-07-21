Toulouse’un yeni başkanı Comolli!

Fransız kulübünün hisselerinin yüzde 85'ini satın alan Amerikalı yatırım grubu RedBird Capital tarafından başkanlığa getirilen Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular ve teknik ekiple güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.