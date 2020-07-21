Fenerbahçe'deki görevinden ocak ayında ayrılan Damien Comolli, Toulouse'a başkan oldu.
Fransız kulübünün hisselerinin yüzde 85'ini satın alan Amerikalı yatırım grubu RedBird Capital tarafından başkanlığa getirilen Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular ve teknik ekiple güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
- 21.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Toulouse’un yeni başkanı Comolli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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