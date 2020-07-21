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21 Temmuz 2020, Salı
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’un yeni başkanı !

Toulouse’un yeni başkanı Comolli!

Fenerbahçe'deki görevinden ocak ayında ayrılan Damien , 'a başkan oldu.

Fransız kulübünün hisselerinin yüzde 85'ini satın alan Amerikalı yatırım grubu RedBird Capital tarafından başkanlığa getirilen , "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular ve teknik ekiple güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

  1. 21.7.2020
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