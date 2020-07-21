Mert Hakan Yandaş veda etti

Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından, "Bugün (G.Birliği karşısında) Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" dedi. Sarı-lacivertliler ile anlaşan İsmail Yüksek de Gölcükspor'a veda etti.