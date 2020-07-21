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21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş veda etti

veda etti

Mert Hakan Yandaş veda etti

forması giyecek olan , 'a veda etti. 25 yaşındaki oyuncu, hesabından, "Bugün (G.Birliği karşısında) Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" dedi. Sarı-lacivertliler ile anlaşan de Gölcükspor'a veda etti.

Yeni sezonda forması giyecek olan , 'a veda etti. 25 yaşındaki oyuncu, hesabından, "Bugün (G.Birliği karşısında) Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" dedi. Sarı-lacivertliler ile anlaşan de Gölcükspor'a veda etti.

  1. 21.7.2020
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