Fenerbahçe'den Rize için start

Çaykur Rize maçının hazırlıkları başladı. Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması, diğer futbolcular çift kale maç yaptı. Gelen bilgilere göre sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Luiz Gustavo, Rize'ye karşı da yok.