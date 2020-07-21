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21 Temmuz 2020, Salı
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'den Rize için start

Fenerbahçe'den Rize için start

maçının hazırlıkları başladı. karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması, diğer futbolcular çift kale maç yaptı. Gelen bilgilere göre sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen , Rize'ye karşı da yok.

Çaykur Rize maçının hazırlıkları başladı. karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması, diğer futbolcular çift kale maç yaptı. Gelen bilgilere göre sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen , Rize'ye karşı da yok.

  1. 21.7.2020
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