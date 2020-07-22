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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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’de flaş gelişme

Mesut Özil’de flaş gelişme

Geçtiğimiz sezonlardan bu yana her döneminde 'nin gündeminde olduğu iddia edilen için bu kez 'dan haberler geldi.

Geçtiğimiz sezonlardan bu yana her döneminde 'nin gündeminde olduğu iddia edilen için bu kez 'dan haberler geldi. Alman basının öne çıkan gazetelerinden Bild, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu 'den ayrılacağı iddia edilen Mesut ile ilgili çarpıcı bir haber yayımladı. Haberde; 32 yaşındaki yıldız futbolcunun uzun süredir adının anıldığı Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.
  1. 22.7.2020
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