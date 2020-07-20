Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap!

Fenerbahçeli taraftarların heyecanla transferini beklediği Mesut Özil'den kötü bir haber geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ!

Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini iddia etti.

Arsenal'den senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği ifade edildi.

Arsenal'de Mikel Arteta'nın tercih ettiği isimler arasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.