Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap!

'den 'nin teklifine cevap!

Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap!

Uzun süredir 'nin gündemini meşgul eden ve sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği 'den cevap geldi. Alman basınının haberine göre, yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifi reddetti.

Fenerbahçeli taraftarların heyecanla transferini beklediği 'den kötü bir haber geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ!
Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini iddia etti.

'den senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği ifade edildi.

Arsenal'de Mikel Arteta'nın tercih ettiği isimler arasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

  1. 20.07.2020
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