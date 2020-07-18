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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kaan’a 4 talip

Kaan’a 4 talip

Alman basını, küme düşen 'tan ayrılması beklenen 'a ve 'ın yanı sıra 04 ve 'dan Atalanta'nın talip olduğunu belirtti.

Alman basını, küme düşen 'tan ayrılması beklenen 'a ve 'ın yanı sıra 04 ve 'dan Atalanta'nın talip olduğunu belirtti. Haberde, Kaan'ın takımı küme düşmesine karşın başarılı bir performans sergilediği ifade edilirken, 'den gelen tekliflerin ilgisini çekmediği ileri sürüldü. 25 yaşındaki milli sağ bekin, Fortuna ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
  1. 18.7.2020
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