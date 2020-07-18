Meszöly:Fener sıradan bir takıma dönüştü - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Meszöly:Fener sıradan bir takıma dönüştü

Meszöly:Fener sıradan bir takıma dönüştü

Meszöly:Fener sıradan bir takıma dönüştü

'nin 1985-86 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan , sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği günlerin hayatının en unutulmaz anlar olduğunu söyledi.

F.Bahçe'nin 1985-86 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan , sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği günlerin hayatının en unutulmaz anlar olduğunu söyledi. Budapeşte'deki evinde düzenlediği doğum günü partisine açıklamalarda bulunan ünlü hoca, F.Bahçe'nin son 2 yıl içinde aldığı başarısız sonuçların kendisini çok üzdüğünü belirtirken, başkan 'dan sonra F.Bahçe'nin sıradan bir takıma dönüştüğünü iddia etti. Meszöly, "F.Bahçe'de geçirdiğim günler hayatımın en mutlu günleriydi. En büyük Fener, başka büyük yok" dedi.
  1. 18.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meszöly:Fener sıradan bir takıma dönüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA