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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Zanka için şansımız yok

Zanka için şansımız yok

ile kiralık sözleşmesi biten , menajeri ile yollarını ayırdı. ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki savunmacı için ülkesinden de açıklaması geldi.

ile kiralık sözleşmesi biten , menajeri ile yollarını ayırdı. ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki savunmacı için ülkesinden de açıklaması geldi. Kopenhag'ın hocası Solbakken, "Zanka için şansımız olduğunu düşünmüyorum. Eğer eve dönmek istiyorsa Zanka'nın ciddi bir maaş kaybı ve kontrat kaybını kabul etmesi gerekecek" diye konuştu.
  1. 18.7.2020
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