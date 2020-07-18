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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Lucic için yalanlama

Lucic için yalanlama

imzaları peş peşe attıran 'nun ile de ilgilendiği belirtiliyordu... oyuncunun menajerinden bu iddiaya yalanlama geldi.

imzaları peş peşe attıran 'nun ile de ilgilendiği belirtiliyordu... oyuncunun menajerinden bu iddiaya yalanlama geldi. Misko Raznatovic, yaptığı açıklamada, "Bu tamamen yanlış bir bilgi. Lucic için hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Oyuncumuzun Bayern ile 2 yıllık bir kontratı var ve takımdan ayrılması düşünülmüyor" dedi.
  1. 18.7.2020
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